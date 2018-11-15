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15.11.2018 16:28
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В российских школах планируется внедрить курс семьеведения

Текст: Ирина Белова (Минск)
Председатель научного Совета Российской академии образования по вопросам семьи и детства Артур Реан на круглом столе VI форума программы "Святость материнства" рассказал об опыте и перспективах преподавания учебного курса "Семьеведение" ("Основы семейной жизни"), который в течение многих лет разрабатывается в России и уже преподается в ряде регионов, но пока в качестве классных часов.
Артур Реан Фото: Илья Сергеев/РГ Артур Реан Фото: Илья Сергеев/РГ
Артур Реан Фото: Илья Сергеев/РГ

По его словам, необходимость преподавания этого курса для старшеклассников российских школ вызвана печальной ситуацией в обществе: кризисом института семьи и увеличением количества разводов. К слову, в мире, в абсолютном большинстве стран, наблюдается та же тенденция.

Фото: depositphotos.com
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- Мы провели исследование среди семи тысячи старшеклассников разных федеральных округов страны и выяснили, что в сознании молодежи семья занимает лидирующие позиции и даже выходит на первое место среди других ценностей, - сказал Артур Реан. - Большинство на вопрос "Кто такой счастливый человек?" ответили, что это тот, кто имеет семью и детей. Тогда почему в стране такой большой процент разводов? Молодежи нужны навыки и знания в построении семьи.

Как рассказал эксперт, лучше всего получить навыки и знания в своей родительской семье. Правда, более половины опрошенных российских учеников не видят свою семью похожей на родительскую. Получается, если собственных знаний не хватает, а пример близких не кажется идеалом для подражания, на помощь должны прийти специализированные образовательные курсы семьеведения.

- Артур Конан Дойл в частном письме своему знакомому писал: "Ни семья является основой общества, а счастливая семья", - продолжил Артур Реан. - Надо понимать, что курс "Семьеведение", конечно, не решит проблему, а подскажет, как действовать в трудной ситуации. Это, скорее, просветительская работа по подготовке к семейной жизни.

Фото: Из личного архива Юлии Графовой
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50-часовой курс ориентирован на школьников с 9 по 11 классы, хотя специалисты считают, что нужно привлекать и учеников начальной школы, и даже детсадовцев.

Также стоит проблема и с наличием компетентных кадров, которых нужно набирать, безусловно, из числа педагогов с приличным стажем и жизненным опытом.

Сейчас устроители добиваются внедрения курса в основную школьную программу, чтобы сформировать ответственное отношение к вопросам семейной жизни и деторождения.

По мнению Артура Реана, вредно формировать у молодежи представление о семье исключительно как о сказке о любви. Обязательно стоит рассказывать о трудностях семейной жизни. Лучше всего это делать на живых примерах, например, приглашая на уроки семейные пары с полувековым стажем.

- Важно, чтобы курс "Семьеведение" стал личностно значимым для детей, - объяснила заведующая кафедрой психологии личности Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Костромина. - Это значит, что они должны ориентироваться на проблемы здесь и сейчас. Урок должен отвечать на вопросы: как знакомиться? как ухаживать? что делать, если тебе отказали?

Светлана Костромина. Фото: Илья Сергеев/РГ

Светлана Костромина предложила обучать предмету в рамках других дисциплин, например литературы.

- Рассказывая о "Слове о полку Игореве", учитель параллельно может затронуть темы: как жена ждала главного героя? как хранила ему верность? что делали дети в это время? - отметила завкафедрой психологии личности.

Заместитель начальника управления образования администрации Владимира Дмитрий Лавров поделился опытом аналогичного урока в школах своего региона.

- С 1996 годы во владимирских школах в рамках классных часов преподается курс "Семья, нравственность, культура, здоровье", разработанный детским социально-педагогическим центром и НИРО, - отметил Дмитрий Лавров. - Но этого, по мнению большинства специалистов, оказалось недостаточно. Курс, который должен быть межпредметным, необходимо вводить в основную программу, преподавателям которой важна мощная методическая поддержка.

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