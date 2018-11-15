В главном штабе Государственного Эрмитажа открыли Санкт-Петербургский международный культурный форум: не только важные деловые события, но и лучшие спектакли, выставки, кинопоказы, презентации. Отдельные проекты представят страны-гостьи, которыми в 2018 году стали Италия и Катар.

Международный культурный форум в Санкт-Петербурге охватит весь город - свои двери откроют музеи, театры и кинотеатры, концертные и выставочные залы. Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС

В течение трех дней - с 15 по 17 ноября - Северная столица будет жить в особенном, праздничном ритме - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, политики, бизнесмены, эксперты... Всего более 35 тысяч участников из сотни стран будут обсуждать самые острые проблемы культуры, обменяться мнениями и опытом.

Центральная площадка форума - Главный штаб Эрмитажа, а мероприятия деловой программы принимает Российский этнографический музей. Но на деле форум охватит весь город - свои двери откроют музеи, театры и кинотеатры, концертные и выставочные залы, библиотеки. События масштабного культурного марафона пройдут по 14 тематическим секциям: от балета до уличных театров, от туризма до народного творчества.

- Я помню, как все начиналось в 2013 году: первый форум был похож на небольшую дискуссию с 70 участниками. А сегодня - это лучшая мировая площадка для обсуждения культурных трендов, - сказала на церемонии открытия вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Министр культуры РФ Владимир Мединский представил воодушевляющую статистику. Согласно самым актуальным данным ВЦИОМ, за последние три года доля россиян, принимающих участие в культурных мероприятиях, выросла на 30 процентов.

- Успех форума был бы невозможен без нескольких моментов. Это возрастающий интерес к истории культуры, вовлеченность молодежи, которую мы сейчас видим. Сегодня каждый четвертый россиянин ходит в музеи, 70 процентов опрошенных проявляют интерес к проектам в "цифре", разнообразным приложениям, 40 - регулярно ходят в театры. Ну и конечно, в 2018 году у нас была беспрецедентная грантовая поддержка, - подчеркнул министр.

В открытии культурного форума приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Министр культуры и спорта Государства Катар Спалах Бен Ганем Аль-Али отметил: культурный форум - "прекрасная возможность продемонстрировать богатство культур каждого народа и попытаться сыграть единым оркестром". Посол Италии в России Паскуале Терраччано добавил, что Петербург - "идеальная декорациея" для проектов, которые страна представит в России.

Сегодня, по статистике, каждый четвертый россиянин ходит в музеи, а 40 процентов опрошенных - регулярно ходят в театры

Помимо целого ряда соглашений о сотрудничестве, которые будут подписаны между культурными учреждениями на деловой площадке, в рамках форума пройдет фестивальная программа. Так Европейская театральная премия, которая вручается в рамках форума впервые, покажет зрителям спектакль "Гроза" Андрея Могучего, "Швейк. Возвращение" Валерия Фокина, "Дыхание" португальского режиссера Тьяго Родригеса. На гала-концерте II Международного форум-феста Jazz Across Borders выступят обладательница премии "Грэмми" Патти Остин, Народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Отрывок из нового фильма продемонстрирует "Квартет И".

Одним из важнейших мероприятий ПМКФ станет вручение общенациональной премии "Меценат года", учрежденной Министерством культуры РФ. В этом году на церемонии отметят лауреатов в таких номинациях, как сохранение культурной инфраструктуры в регионах России, поддержка культуры села, сохранение и развитие национальных культур и других.

Прямая речь

Ложь и доброта

Хедлайнеры секции Кино на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме - итальянец Паоло Дженовезе и "Квартет И", снявший российскую адаптацию фильма "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе. Корреспондент "РГ" расспросил Леонида Бараца о проекте "Громкая связь".

Уловия лицензии позволяли менять сценарий?

Леонид Барац: Предполагалась работа над сценарием, что мы и сделали. Мне кажется, тема хорошая, и мы не сделали кальку, мы переосмыслили фильм. Мы не поменяли главную драматическую коллизию. Главный ход - компания друзей, которые ставят свои телефоны на громкую связь, остался. Но начало у нас с совершенно другими диалогами. И персонажи, в общем, по характерам те же, хотя мы серьезно поменяли профессии. Я, например, играю таксиста, но в нашем случае он мелкий бизнесмен, который занимается ремонтом квартир. В нашем варианте стал гораздо смешнее -в шутках мы себя не ограничивали.

Чего вы ждете от встречи с Паоло Дженовезе на культурном форуме в Санкт-Петербурге?

Леонид Барац: Для нас участие в работе форума - это и возможность громче заявить о фильме, и интересная возможность провести с Дженовезе паблик-толк. Фильмы-ремейки обычно вызывают неоднозначную реакцию общества. Одни будут говорить, что это замечательное кино. Другие, несмотря на то, что это ремейк, будут ворчать, что у нас нет своих идей, в чем нас, наверное, трудно обвинить. Пусть это все звучит скандально и громко, как связь! Кроме того, я должен сказать, что мы очень угадали с режиссером. Это - Алексей Нужный, который выстроил на площадке необычную атмосферу и как-то по-новому нас заставил работать. У нас отличный женский состав - Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анна Уколова. Мне хочется,о чтобы о фильме было громко заявлено, просто потому, что это очень достойно получилось.

Что было бы интересно спросить у Паоло Дженовезе?

Леонид Барац: Самое интересное уже спросили, когда он приезжал в Москву. Его спросили, почему вы придумали ход, что этой игры не было. От ответил, что такая концовка трагичнее, чем если бы игра действительно была. Потому что героям предстоит жить в неправде, а это - хуже всего. Мне кажется, что это все-таки кокетливый ответ. По-моему, такой игры в принципе не могло бы быть, учитывая, что друзья нашли друг у друга в телефонах.

А ваше мнение - возможна ли такая игра между двумя людьми, между компанией?

Леонид Барац: Нормальные, умные, порядочные люди в такую игру не станут играть. Мы даже собирались сделать эпиграфом для фильма слова Грэма Грина о том, что правду или истину ищут математики и философы, а в обычной жизни значительно важнее ложь и доброта.