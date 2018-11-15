Популярные места отдыха возле прудов и озер в Крыму в последние годы активно сдаются в аренду частникам. Корреспондент "РГ" проехалась по оборудованным местам для пикников и выяснила, что для отдыха предлагают бизнесмены, выигрывают ли от такой аренды власти и кто следит за соблюдением экологических норм.

В Крыму отдых у водоемов обходится в 200-300 рублей в день с человека. Фото: Юлия Крымова/РГ

Плата за комфорт

Беседки возле прудов пользуются спросом у любителей отдохнуть на природе с долей комфорта большую часть года, лишь бы погода была подходящая. Отдых в среднем стоит 200-300 рублей с человека в день. За эту сумму предприниматели предоставляют в пользование беседку с мангалом, за отдельную плату обеспечат дровами и питьевой водой.

- Приехали сюда первый раз, знакомые подсказали, где можно арендовать беседку. Красивое озеро, чисто, есть туалет, - делится впечатлениями жительница Симферополя, приехавшая на отдых с семьей. - Можно, конечно, и бесплатное место найти, но тогда придется сидеть на земле, а вокруг все будут кучи мусора.

У некоторых водоемов огороженная благоустроенная территория с туалетом, дорожками, скамейками, детскими и спортивными площадками и даже кафе, у других - природа в первозданном виде. Рыбалка почти на всех прудах платная и обойдется в 300-1000 рублей с человека в сутки, кроме этого, могут отдельно попросить заплатить за улов свыше нормы.

Для большой компании отдых на природе обходится гораздо дешевле застолья в кафе: за большую беседку на 12-15 человек надо отдать 2500-5000 рублей, а еду и напитки можно привозить с собой. Все "хозяева" прудов говорят, что работают легально, готовы выдать квитанцию об оплате услуг, а если необходимо - заключить договор.

Озера сменили владельцев

Такой бизнес, как правило, не требует больших вложений. Капстроения в водоохранной зоне запрещены, тратиться приходится только на деревянные беседки. Многие работают без электричества, а техническую воду берут из ручья или родника. Неудивительно, что в последнее время процесс переоформления участков у водоемов активизировался, а у зон отдыха появляются новые владельцы.

Одно из популярных мест - озеро в урочище Торопова дача под Севастополем, на территории Байдарского заказника. Оно сдавалось в аренду еще при Украине, и не обошлось без скандала - арендатор нарушил массу требований, возвел капитальные строения, залил площадки бетоном. На виновников завели уголовное дело, но они отделались условными сроками. В 2017 году власти Севастополя передали лесной участок и озеро новым арендаторам, легализовав все строения. Прокуратура Севастополя пыталась оспорить договор водопользования, поскольку Торопово озеро является противопожарным водоемом, а значит, не может предоставляться в аренду, но проиграла в суде. Сейчас это место не только служит для отдыха и рыбалки, здесь также правительство Севастополя проводит массовые детские и молодежные туристические слеты. Как заверили "РГ" в главном управлении природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзоре), новое строительство в урочище не ведется, и деятельность арендаторов находится под контролем.

Пруд у горы Гасфорта тоже активно задействован в рекреации. Бывшая промышленная площадка с водоемом и участком леса площадью 270 гектаров в 2015 году была передана в аренду байкерскому клубу "Ночные волки" для строительства центра патриотического туризма и экстремальных видов спорта. Здесь обустроен вейк-парк - мостки, рампы, лебедки для занятий вейкбордингом, на берегу разместились кафе и домики для отдыхающих. Можно также арендовать беседки, помосты для рыбалки, лодки и катамараны. Но как оказалось, байкеры не оформили договор водопользования, за что регулярно получают штрафы от Севприроднадзора.

Отдыхающих, впрочем, не заботит юридическая сторона, для них важнее удавшийся отдых.

- Ездим сюда кататься, ни разу не слышали, что какие-то проблемы с документами, - говорит Ирина Ежова из Севастополя.

Земля и вода - раздельно

Почти все пресные водоемы Крыма были созданы искусственно. Они строились на небольших реках и ручьях для мелиорации и тушения лесных пожаров либо возникли в результате заполнения карьеров водой. Часть из них находится в лесах и заказниках, другие - на сельскохозяйственных землях.

Для использования акватории и водоохранной зоны в рекреационных целях нужно заключить договор водопользования. Пляж, прокат лодок и катамаранов, беседки и помосты как раз относятся к такому виду деятельности. Как рассказал "РГ" начальник Севприроднадзора Сергей Самойлов, на территории Севастополя насчитывается около 100 внутренних водных объектов, шесть из которых переданы в аренду.

- Предприниматель или организация предоставляет план водохозяйственных мероприятий и рекреационной деятельности в 20-метровой водоохранной зоне, - говорит Самойлов. - После этого может размещать временные некапитальные строения, при этом неся ответственность за состояние водоема. Доступ к водоему общего пользования при этом перекрывать нельзя.

Сложность в том, что водоемы и прилегающие земельные участки нередко сдаются в аренду разными органами власти, что добавляет хлопот при их оформлении, а вся процедура может занять полгода и больше.

Несельское хозяйство

Если леса можно использовать для рекреации, то сельскохозяйственные земли - нет (Статья 78 Земельного кодекса РФ). Но именно на сельхозземлях находится большинство крымских прудов. Де-юре предприниматели занимаются рекреационной аквакультурой (разводят рыбу для любительской и спортивной рыбалки). Для этого даже не надо заключать договор водопользования.

К примеру, новая зона отдыха недавно появилась у водопада Мердвен-Тобе и пещеры Коба-Чаир у села Родное. В 2016 году началось активное строительство: осушили и углубили пруд, укрепили дамбу, проложили грунтовую дорогу, построили деревянные беседки, туалет. Хоть пещера и водопад популярны у туристов, статуса памятника природы они не имеют. Вместе с прудом и питающей его речкой Уппой они входят в состав земель бывшего коллективного сельхозпредприятия (КСП) "Память Ленина", которые консолидированы в собственности ООО с одноименным названием. У него-то организаторы отдыха и рыбалки и арендуют участок с водоемом. Согласно рекламной вывеске, здесь находится рыбное хозяйство. Как рассказал его администратор, доступ к озеру и водопаду свободный, платить нужно только за беседки и рыбалку.

Выше по течению расположена база отдыха с двумя прудами - Нижним и Верхним. Сдаются беседки, гостиничные номера, помосты для рыбалки. Территория огорожена, доступ к водоемам закрыт, что вызывает недовольство жителей Родного, которые десятилетиями использовали воду для полива, приводили скот на водопой. Ниже по течению находится озеро Кучки, где также есть беседки и мангалы. Место отдыха несколько лет было заброшено, но сейчас его приводят в порядок.

- Ставок был выкопан в советские годы, раньше здесь стояла насосная станция, которая подавала воду для полива садов по всей долине, - говорит предприниматель Александр Лазарев. - Участок арендую у КСП "Память Ленина", документы все оформил, работаю официально, выдаю квитанции.

Но загвоздка в том, что при Украине водные объекты передавали в собственность вместе с земельным участком, что по российскому законодательству исключено (статья 102 Земельного кодекса РФ). Однако пруд, который подпитывается рекой, не может стать частной собственностью.

- В Крыму и Севастополе сельхозземли были разрезаны на паи вместе с участками рек, чего в российском законодательстве не предусмотрено, - говорит начальник управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности Севприроднадзора Юлия Гаврилова. - Реки могут находиться только в федеральной собственности. Нам предстоит долго с этим разбираться, потому что многие притоки и пересыхающие реки проходят через сельхозугодья, которые находятся в частной собственности. Когда такие случаи выявляются, прокуратура может выступить с требованием аннулировать документы.

Что получит город?

За использование небольшого водоема арендаторы платят в бюджет скромную сумму - около 500 рублей в квартал, но при этом несут за него полную ответственность. Чиновники считают, что города от этого только выиграют, ведь бесплатные места для пикников завалены мусором, а чтобы постоянно поддерживать их в чистоте, придется выделить из бюджета десятки миллионов рублей. В популярных местах периодически проходят субботники, но их недостаточно.

Кстати

Правовой статус большинства внутренних водоемов полуострова до сих пор не определен. Для этой работы нанимают специализированные организации, она проводится в несколько этапов. В первую очередь ставят на кадастровый учет и определяют водоохранные зоны у морей и рек - объектов, находящихся в федеральной собственности. До прудов и обводненных карьеров, которые находятся в собственности субъекта, очередь еще не дошла.

Между тем

С июля 2017 года внесены изменения в Водный кодекс России, согласно которым водоем можно получить в пользование, минуя обязательный аукцион. Норма распространяется на правообладателей прилегающих земельных участков (с целью открыть пляж) и организации, которые устраивают отдых детей, ветеранов, инвалидов, пожилых людей (статья 50 ВК РФ). На полуострове с 2018 года стали использовать новое правило. К примеру, без аукциона был заключен договор водопользования на озеро у села Подгорное в Байдарской долине - там также предоставляют услуги отдыха и рыбалки, планируют построить домики для гостей.