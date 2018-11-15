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15.11.2018 12:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Два студента забрали документы из керченского колледжа после трагедии

Текст: Юлия Крымова (Керчь)

Два студента Керченского политехнического колледжа решили перевестись в другие учебные заведения после трагедии, унесшей жизни 21 человека. Об этом сегодня сообщила замминистра образования, науки, молодежи и спорта Республики Крым Оксана Красникова, передает РИА Новости.

Фото: Алла Дмитриева/ РГ
22 семьи переведут студентов из Керченского колледжа после трагедии

- На сегодняшний день забрали документы два человека: девочка, которая находится под опекой, перевелась в Крымский инженерно-педагогический университет, и молодой человек перешел в Керченский морской педагогический университет, - сказала Красникова.

Напомним, занятия в коллеже возобновились 23 октября. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что 22 семьи хотят перевести своих детей из Керченского политехнического колледжа в другие учебные заведения.

Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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