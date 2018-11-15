В Симферополе завершился 10-й Всероссийский кинофестиваль "Человек, познающий мир". В 2014 году по предложению министерства культуры РФ он первым из российских кинофорумов получил крымскую прописку и с тех пор старается демонстрировать современные игровые и неигровые фильмы, не идущие в широком прокате.

Традиционно в конкурсную программу включаются работы известных и молодых режиссеров, а также студенческие фильмы. В этом году было прислано 346 фильмов, из которых отборочная комиссия выбрала 34. Площадками для обширной программы конкурса стали Симферополь, Евпатория и Ялта. Нашел ли кинофестиваль своего зрителя на полуострове, и какова его миссия - об этом на деловом завтраке в крымском филиале "РГ" пошла речь с известными российскими кинематографистами: директором фестиваля "Человек, познающий мир", кинопродюсером и гендиректором кинокомпании "Мастер-фильм" Александр Герасимов, заслуженным работником культуры РФ, директором программ открытого фестиваля документального кино "Россия" (Екатеринбург) Инна Демежко, а также профессором ВГИК, художественным руководителем и директором киностудии "Гранат", режиссером, сценаристом и продюсером Ефим Резников.

- В 1990-е, когда в России зародились кинофестивали "Россия", "Кинотавр", "Киношок", "Золотой витязь", "Послание к человеку" - они были единственным местом показа новых фильмов. А для чего в наше время, когда любой фильм можно выложить в интернет и там же его обсудить, проводить кинофестивали, подобные крымскому?

Ефим Резников: Кинематографисты у нас разъединены, хотя много всяких союзов и гильдий. Поэтому в 1990-е годы фестивали нас объединяли, и атмосфера на них была действительно домашняя, которой сейчас практически нет, за исключением нескольких фестивалей, включая "Человек, познающий мир". Дальше наступили времена, когда во всех странах мира фестивали создавались для пропаганды и продвижения своего национального кино. В нашей стране в это время было все наоборот. Поэтому сейчас наше кино интересно только нам, и на международный уровень мы пробиваемся только с теми картинами, которые очерняют страну. Это делают кинематографисты, которые выбирают легкий путь, чтобы выйти на мировой рынок даже со слабой картиной.

Картина достойная, но которая называет вещи своими именами, у нас имеет только малый экран. Частные кинотеатры не дают свои площадки для полноценного показа фестивальных фильмов потому, что это коммерчески не выгодно. Хотя наша школа подготовки кинематографических кадров лучшая в мире: во ВГИКе сегодня обучаются студенты из Китая, Японии, США, Великобритании, Южной Кореи, Индии, Франции.

- Почему зрители не идут на фестивальное кино? И как переломить эту ситуацию?

Ефим Резников: Для этого нужны, как в футболе, серьезные финансовые вливания в производство, реклама, и тогда это становится социальным событием. Сегодня в нашем кинематографе нет рекламы, и прежде всего отстает реклама фестивалей. Вот, например, в Канаде есть фестиваль фильмов об искусстве. У него очень высокий уровень, идет очень жесткий отбор сильных картин для проката. И куда ни плюнь - везде реклама этого фестиваля. Это отработанная система, поэтому и залы у них полные. У нас же перестали массово показывать кино, которое заставляет задуматься, сопереживать. Чтобы фильм смотрели - он должен быть событием с мощной информационной подготовкой, а кино должно прежде всего отвечать на вопрос - а о чем оно?

Вернемся к идеологии фестиваля - национальное единство народов России. Как вы считаете, в Крыму за пять лет существования фестиваля такая цель достигается?

Александр Герасимов: Невозможно вот так по-кавалерийски, с шашкой наголо, въехать в регион и сразу чтобы все получилось. Фестиваль - это ежедневная, ежегодная работа. Легче всего развалить все, но в разы труднее что-то создать и восстановить. Фестиваль и призван это сделать в Крыму. Найдя таких замечательных партнеров в лице минкультуры РК и Крымского киномедиацентра, наш фестиваль планомерно отбирает лучшие фильмы, планирует показы и их освещение в СМИ, заботится о возвращении нашего зрителя, а это школьник и молодежь 25+, в кинотеатры. Вот это та цель, которую мы каждый раз достигаем.

И первые успехи уже есть?

Александр Герасимов: На творческие встречи приходят зрители, которых туда никто насильно не тащит, и их с каждым годом становится все больше. В том числе все больше молодых людей, и они живо интересуются кино как видом искусства на более глубоком уровне, задают потрясающие вопросы, дают глубокие комментарии. Это крупицы, из которых складывается успех фестиваля. Нам очень нужен такой зритель, и над этим мы будем работать в дальнейшем - отбирать качественное кино, организовывать фестивальные и постфестивальные показы, проводить мастер-классы и творческие встречи. Мы работаем точечно с лидерами зрительской аудитории, и они в дальнейшем приведут к нам новых ценителей искусства. Чтобы фестиваль звучал, он должен быть модным. Фестиваль должен опережать время, он должен быть трендом. Фестиваль должен доносить зрителю, что в ближайшем времени будет модным. Если фестивальная команда думает об этом, то и фестиваль будет всегда актуален и востребован.

Можно ли ожидать новых кинопроектов, посвященных Крыму?

Ефим Резников: Как эксперт минкультуры РФ могу сказать, что министерство поддержало несколько спецпроектов о Крыме. Их будут делать очень известные кинематографисты, снимающие серьезные картины. Например, Сергей Дебежев снимет Крым с коптера в формате 6К, то есть в высочайшем разрешении. Будет и фильм о Херсонесе. Уже много режиссеров, "заболевших" Крымом: Маша Раздорская не покидает полуостров и делает свой проект, готовится к съемкам Сергей Литовец.

Какова по-вашему главная миссия фестиваля "Человек, познающий мир"?

Инна Демежко: Начиная принимать у себя новый фестиваль, организаторы нередко сталкиваются с тем, что зрители не очень понимают, что такое искусство кино. Они знают, что такое телевидение, поэтому ищут в программе знакомое, опираясь на полученную от телевидения информацию. Но кино - это искусство. И зрители будут учиться искусству, постигая это в залах кинофестиваля. Это очень большая и важная миссия. Когда мы воспитываем вкус, зрители начинают понимать, что кино должно не только высказывать эмоции, но эмоция должна быть одухотворена. Этому они научатся, смотря и хорошие фильмы, которые показал фестиваль. Его миссия - познавать мир с пользой для себя и для времени.

Ключевой вопрос

Как сделать кинофестиваль органичной частью системы производства и проката кинематографа?

Александр Герасимов: Это индустрия, и в каждом регионе надо выстраивать систему, состоящую из кинопроизводства, образования, кинопроката, а также фестивалей, рекламы и продвижения. Если это сработает на уровне региона, это потом выйдет на всероссийский и мировой уровень. Так происходит во всем мире. Если это правильно организованный фестиваль, и если региональные власти и организаторы верно понимают свою задачу, то они его аккуратно вписывают в такую систему. И такой фестиваль сам становится инструментом пропаганды национального кино. Это и Венеция, и Берлин, и Москва, и Канн, и Торонто.

Ефим Резников: Я уже второй раз работаю в жюри фестиваля и хочу отметить, что у каждого фестиваля должен быть какой-то смысл, какое-то назначение. Вот и "Человек познающий мир" - не просто название. Крым сегодня - это мир, который действительно надо познать. Из СМИ сейчас не понятно, что здесь происходит. А организаторы фестиваля открывают мир тем, кто сюда приезжает, и тем, кто здесь живет. Очень ценны проводимые здесь встречи, на которых зрители и создатели фильмов открывают свой мир друг другу. Мы ездим по Крыму, смотрим, как живут люди, как преображается полуостров. Потом режиссеры и продюсеры, побывавшие в Крыму, открывают полуостров для всего мира. Например, я еду на фестиваль в Италию и рассказываю там о Крыме, угощаю их крымской граппой и вижу, что им это нравится. Также очень важно, что фестиваль своими фильмами охватывает широкий спектр нашей жизни в разных исторических эпохах.

Кстати

В конкурсе игрового кино награды достались:

1. "За лучший художественный полнометражный фильм" - фильму "Двое" режиссера Тимофея Жалнина.

2. "За лучший художественный короткометражный фильм" - фильму "Ваши документы" режиссера Никиты Ордынского.

3. "Специальный приз Жюри" - Антону Момоту "За лучшую мужскую роль" в фильме "Двое" режиссера Тимофея Жалнина.

В конкурсе документального кино награды достались:

1. "За лучший документальный фильм. 1-е место" - фильму "Хороший человек" режиссера Екатерины Ушковой.

2. "За лучший документальный фильм. 2-е место" - фильму "Далекие близкие" режиссеров Марины Труш и Владимира Самородова.

3. "За лучший документальный фильм. 3-е место" - фильму "Выбор полковника Абеля" режиссера Екатерины Толдоновой.



Специальные призы получили:

1. Приз дирекции фестиваля - "За сохранение памяти о тернистых путях истории" режиссерам Леониду Славину и Хайдару Миндубаеву фильма "Тернистый путь".

2. Приз "Российской газеты" - "За верность исторической теме" режиссеру Татьяне Киселевой фильма "Как Россия отстояла Камчатку".

3. Приз учредителя Фестиваля - "За масштабность в коротком метре" короткометражному художественному фильму "Осовец" режиссера Василия Чигинского.

Полный список фильмов-лауреатов фестиваля на сайте www.чпм-фест.рф

Справка "РГ"



На 32 площадках фестиваля - это образовательные организации, библиотеки, музеи - проведено 86 фестивальных мероприятий. Состоялся 61 сеанс кинопоказа и 25 творческих встреч и мастер-классов. Всего мероприятия фестиваля посетили 3200 человек.