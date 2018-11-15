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15.11.2018 12:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крымские таможенники изъяли у украинца книгу 1810 года

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

В пункте пропуска Джанкой у гражданина Украины изъяли старинную книгу о протестантских мучениках. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Фото: depositphotos.com
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- При проведении таможенного досмотра сотрудники Крымской таможни установили факт незаконного перемещения через границу Евразийского экономического союза книги 1810 года, которая может представлять историческую и культурную ценность, - сказано в сообщении.

Книгу Fox's Book Of Martyrs 1810 года издания обнаружили в рюкзаке, который лежал багажнике автомобиля. Гражданин Украины не указал ее в пассажирской таможенной декларации.

Книга направлена на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении ее владельца к ответственности.

В таможне напомнили, что в соответствии правилами ЕАЭС к культурным ценностям относятся печатные издания, изданные более 100 лет назад. Они подлежат обязательному таможенному декларированию.

Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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