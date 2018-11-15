Найденное в Крыму поселение Манитра оказалось усадьбой боспорской знати

Обнаруженное при археологических раскопках на трассе будущего железнодорожного подхода к Крымскому мосту античное поселение Манитра оказалось усадьбой кого-то из представителей аристократии Боспорского царства. К такому выводу пришли историки, исследовавшие находку, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Памятник обнаружен у села Октябрьское, где сейчас прокладывают пути. Усадьба хорошо сохранилась, потому что эти земли никогда не использовались для земледелия.

- Это уникальный памятник, аналогов которому мы пока не встречали не только в Крыму, но и во всем Причерноморье, - рассказал руководитель экспедиции, доктор исторических наук Сергей Внуков. - Работы еще в самом разгаре, и у нас самих пока больше вопросов, чем ответов. Но мы уже можем сказать, что перед нами - одна из крупнейших сельских усадеб, известных в Крыму, которая предварительно датируется временем расцвета Боспорского царства.

Поселение имело прямоугольную форму, и было довольно большим: в нем было около 10 дворов и 40 помещений. При раскопках ученые уже обнаружили множество уникальных находок, среди которых предметы быта того времени, кухонная и столовая посуда, а также около 300 монет. Во время раскопок археологи отыскали два клада из медных боспорских монет: 25 в одном и около 60 в другом кладе. Основной объем находок приходится на фрагменты и целые формы амфор основных эгейских и малоазийских греческих центров, экспортировавших свою продукцию на Боспор в позднеклассическое и эллинистическое время: Хиоса, Фасоса, Книда, Коса, Пепарета, Синопы и Гераклеи Понтийской. Также были обнаружены металлические изделия - гвозди, фрагменты ножей, сельскохозяйственных инструментов.

- Это был огромный усадебный комплекс, явно не производственный. Скорее всего, это загородная усадьба какого-то представителя верхушки боспорской знати, может быть даже что-то вроде царской "виллы", - рассказал Сергей Внуков. - Содержание такого комплекса стоило дорого, это явно была не рядовая постройка, и ее хозяева, как минимум в начальный период, были людьми не бедными.

По предварительным данным, комплекс датируется концом V - началом III века до нашей эры. Сейчас раскопано около 80 процентов территории памятника, и множество интересных находок ждут археологов впереди. Не исключено, что ввиду уникальности памятника и его хорошей сохранности, маршрут железнодорожного подхода к мосту придется перенести.