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15.11.2018 09:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Найденное в Крыму поселение Манитра оказалось усадьбой боспорской знати

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Бронзовые боспорские монеты. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН. Бронзовые боспорские монеты. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН.
Бронзовые боспорские монеты. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН.

Обнаруженное при археологических раскопках на трассе будущего железнодорожного подхода к Крымскому мосту античное поселение Манитра оказалось усадьбой кого-то из представителей аристократии Боспорского царства. К такому выводу пришли историки, исследовавшие находку, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым.
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Памятник обнаружен у села Октябрьское, где сейчас прокладывают пути. Усадьба хорошо сохранилась, потому что эти земли никогда не использовались для земледелия.

- Это уникальный памятник, аналогов которому мы пока не встречали не только в Крыму, но и во всем Причерноморье, - рассказал руководитель экспедиции, доктор исторических наук Сергей Внуков. - Работы еще в самом разгаре, и у нас самих пока больше вопросов, чем ответов. Но мы уже можем сказать, что перед нами - одна из крупнейших сельских усадеб, известных в Крыму, которая предварительно датируется временем расцвета Боспорского царства.

Поселение имело прямоугольную форму, и было довольно большим: в нем было около 10 дворов и 40 помещений. При раскопках ученые уже обнаружили множество уникальных находок, среди которых предметы быта того времени, кухонная и столовая посуда, а также около 300 монет. Во время раскопок археологи отыскали два клада из медных боспорских монет: 25 в одном и около 60 в другом кладе. Основной объем находок приходится на фрагменты и целые формы амфор основных эгейских и малоазийских греческих центров, экспортировавших свою продукцию на Боспор в позднеклассическое и эллинистическое время: Хиоса, Фасоса, Книда, Коса, Пепарета, Синопы и Гераклеи Понтийской. Также были обнаружены металлические изделия - гвозди, фрагменты ножей, сельскохозяйственных инструментов.

Фото: depositphotos.com
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- Это был огромный усадебный комплекс, явно не производственный. Скорее всего, это загородная усадьба какого-то представителя верхушки боспорской знати, может быть даже что-то вроде царской "виллы", - рассказал Сергей Внуков. - Содержание такого комплекса стоило дорого, это явно была не рядовая постройка, и ее хозяева, как минимум в начальный период, были людьми не бедными.

По предварительным данным, комплекс датируется концом V - началом III века до нашей эры. Сейчас раскопано около 80 процентов территории памятника, и множество интересных находок ждут археологов впереди. Не исключено, что ввиду уникальности памятника и его хорошей сохранности, маршрут железнодорожного подхода к мосту придется перенести.

Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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