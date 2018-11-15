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15.11.2018 17:09
Проект: В регионах

Новошахтинск награжден благодарственным письмом Минстроя РФ

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Город Новошахтинск занял четвертое место в конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства".
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В конкурсе участвуют муниципальные образования, распределяемые по двум категориям: I категория - городские округа и городские поселения и II категория - сельские поселения. Победители определяются в четырех номинациях: градостроительная политика, муниципальное управление, обеспечение обратной связи с гражданами, а также укрепление межнационального согласия. Последняя номинация добавилась в 2018 году.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Новошахтинск вошел в число победителей в категории "городские округа и городские поселения" с проектом "Внедрение калькулятора процедур в сфере строительства". Реализация этой практики позволяет получить всю необходимую информацию для застройщика, имеющего земельный участок: от получения градостроительного плана участка до регистрации права собственности на возведенный объект капитального строительства.

Кроме того, значительно сокращается время оказания государственных и муниципальных услуг в сфере строительства.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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13 ноября на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания РФ замглавы Минстроя России Андрей Чибис вручил представителям администрации донского муниципалитета Благодарственное письмо министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, донское правительство ведет целенаправленную работу по выявлению лучших муниципальных практик в регионе.

- Для нас очень важно, что достижения муниципалитетов области получают высокую оценку на федеральном уровне, - сказал Василий Рудой.

Напомним, что конкурс был учрежден постановлением правительства два года назад, он проводится с 2017 года. Его целью является организация системной работы по выявлению, обобщению и распространению успешного опыта муниципального управления.

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