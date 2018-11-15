Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, запрещающий продажу алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним.

В жилых домах, где на первых этажах расположены кафе и рестораны, шумно не только внутри, но и снаружи. Веселье продолжается на улицах и во дворах. Фото: Сергей Михеев/РГ

Ограничения хотят ввести с 23 до 11 часов. Авторы инициативы ссылаются на многочисленные жалобы граждан. Жителям мешает ночная деятельность магазинов и общепита, которые расположены в цокольных и на первых этажах многоквартирных домов. "Люди должны спать, а не выслушивать пьяные крики под окнами. Много жалоб поступает на подобные заведения, а особенно пивные", - говорит член Комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев.

Он напомнил, что в стране введены ограничения на продажу алкоголя вблизи детских и учебных учреждений, а также в рознице в вечернее и ночное время. Кроме того, в некоторых регионах действуют дополнительные ограничения. Например, "дни трезвости" в Астраханской области. И это принесло результаты. По данным минздрава, за последние 10 лет потребление алкоголя снизилось на 40 процентов.

"Люди приходят вечером домой с работы, хотят отдохнуть, то же самое и в выходные дни, а внизу проходят шумные мероприятия. Это тяжело для людей, не говоря уже о детях, - отмечает глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. - Закон не предусматривает закрытия заведений общепита в жилых домах, просто они будут лишены права продавать алкоголь в ночное время".

Сейчас практически в любом районе можно найти магазин, торгующий алкоголем ночью, горячительное заказывают и по интернету. "Кроме того, многие торговые точки идут на уловки: ставят пару столов со стульями и объявляют себя кафешками, что не мешает им продавать алкоголь хоть круглосуточно, - отмечает Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). - Люди, сидящие в баре и знающие о том, что продажа алкоголя прекратится в 23.00, обязательно закажут в 22.50 еще бутылку водки и будут пировать до 5 утра. Когда регионы получили право сокращать время продажи алкоголя в магазинах, то каждый стал изгаляться на свой лад. Кто-то даже вводил ограничения на продажу спиртного с 20.00, но это не помешало процветанию подпольной торговли".

Чтобы местные жители не тревожились, существует жесткое правило: все эти вынесенные за пределы помещений злачные места ровно в 22.00 должны прекратить свою деятельность

Жителям домов, у окон которых по ночам поют и пляшут посетители баров, все сочувствуют, но порядок надо наводить другими мерами, полагает Дробиз. Например, в градостроительном законодательстве уже существуют строительные нормы и правила (СНиПы), ими определяются виды организаций, которые могут и не могут размещаться на первых этажах многоквартирных домов. Никто не отменял и региональные законы о тишине. Так, любой шум, нарушающий покой людей, в том числе и ночные крики, наказывается штрафами. Кстати, для Краснодарского края часы тишины - с 23.00 до 7.00. Правда, штрафы за нарушение мизерные: для физлиц - 2 тысячи рублей, для должностных - 5 тысяч, для юрлиц - 50 тысяч. Надо ли говорить о том, что для заведения, продающего алкоголь, это смешная сумма.

"В Европе пьют не меньше, чем у нас, и у нас, и у них среднедушевое потребление спиртного около 12 литров в год. Но при этом там культура барная, а у нас улично-домашняя. И многие бары там с шумоизоляцией", - отметил Дробиз. По данным ЦИФРРА, только в Париже около миллиона точек по продаже алкоголя в жилых домах (в России в пять раз меньше) и более 400 тысяч баров (у нас в 9 раз меньше).

Как бы то ни было, при любых ограничениях, вплоть до сухих законов, алкоголь в большинстве стран потребляют 75-80 процентов взрослого населения. А чтобы отдых не превращался в свинство, надо соблюдать законы и менять культуру потребления, говорят эксперты.

Как у них

Почему чехи охраняют свой вечерний покой, а мы нет

На оживленных перекрестках Праги указаны допустимые уровни шума. 57 dB - это спокойный разговор. Фото: Владимир Снегирев/РГ

Летел я недавно рейсом из Лондона в Прагу. Дело происходило в пятницу утром - это важно подчеркнуть для дальнейшего повествования. Салон самолета был полон крепкими британскими парнями, которые все как один находились в приподнятом настроении. Потому как впереди у них был уик-энд в чешской столице. Они уже загодя чувствовали хмельной вкус настоящего пива (а британское по сравнению с чешским - натуральная моча), им в голову ударяла почти дармовая сливовица (а цены в чешских барах выгодно отличаются по сравнению с британскими), они жаждали той вольницы, которую всегда сулят такие вот "мальчишники".

Эти английские набеги на пражские пивные, ночные клубы и рестораны стали в последние годы традиционными. Случается, дюжие ребята из Лондона и Манчестера даже отели в Праге не заказывают, а просто двое суток напролет кочуют из одного питейного заведения в другое, отсыпаясь на травяных газонах. Все бы хорошо, да вот беда: шуму от таких гостей больно много. Для них что день, что ночь - все равно, песни орут во все глотки, курят, да и дебоширят иногда. Поэтому с некоторых пор чехи приняли у себя целый ряд муниципальных правил, регламентирующих деятельность ресторанов, кафе, баров и ночных клубов в вечернее и ночное время. Прежде всего ограничивается время работы т.н. "заградок" - так здесь называют вынесенные за пределы заведения столики. Летом их открывают прямо на тротуарах или во дворах, причем рестораторы делают это весьма охотно.

"Заградки" бывают разными: в виде деревянных настилов с зонтиками от дождя и солнца или это просто вынесенные на улицу столики и стулья. Однако в любом случае на их открытие требуется получить разрешение местной власти или согласие местных граждан, если заведение расположено в жилом доме. А это сделать непросто. Во-первых, надо сначала обратиться в районный магистрат. Там потребуют согласования с той инстанцией, которая следит за непорочностью исторического облика Праги. Даже если вы хотите элементарно вынести на улицу столики и стулья, то будьте добры указать, какого цвета будет эта мебель и из каких она материалов. И боже упаси заявить дешевый пластик да еще в яркой расцветке - этот номер не пройдет, особенно в тех районах столицы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

С полученным разрешением районных властей придется пойти в магистрат города. Там опять все изучат, поставят свои печати и снова отправят в район - теперь уже для согласования цены вопроса. Плата за удовольствие кормить клиента на улице зависит от местоположения злачного места: чем ближе к центру и к туристическим достопримечательностям, тем дороже.

Район, где я проживаю, называется Прага-2, это не самый центр, но место очень живое и буржуазное. Здесь едва ли не в каждом доме на первом этаже - пивная, кафе, винный бар, этнический ресторан. И у всех без исключения летом есть свои "заградки" - они очень популярны у пражан.

А чтобы местные жители не тревожились, существует жесткое правило: все эти вынесенные за пределы помещений злачные места ровно в 22.00 должны прекратить свою деятельность. Если не догулял, то, пожалуйста, перемещайся внутрь и сиди там вплоть до закрытия. На улице же должна царить тишина. За этим строго следят и полицейские патрули, и сотрудники муниципальных инспекций. Нарушителям грозят штрафы: если ресторан или кафе нарушит закон первый раз, то выложит за это десять тысяч крон, при повторном нарушении - пятнадцать тысяч, а злостных "рецидивистов" могут через суд подвергнуть лишению лицензии.

В Праге-1, то есть в самом центре столицы, где почти нет жилых домов, гульба продолжается до глубокой ночи, однако и там в последнее время магистрат принимает меры, чтобы урезонить слишком шумную публику. Так, например, на перекрестке улиц V Kolkovne и Dlouha, где самое большое число ночных клубов и баров, установили электронное табло, показывающее уровень шума в децибелах. Если допустимый уровень превышается, то на табло начинают мигать красные цифры и появляется полицейский наряд. Это пока пилотный проект, а в будущем такие табло появятся и на других улицах.

Принимая свои правила, местные власти руководствуются республиканским законом "Об охране общественного здоровья", где сформулированы специальные понятия "ночная тишина" и "ночное время".

Подготовил Владимир Снегирев, Прага