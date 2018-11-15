В Астрахани прошла Каспийская неделя моды

Новости

У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
Матвиенко надеется, что Дума вскоре примет закон о запрете клеток в судах 17:54
Прием заявок на архитектурную премию Москвы начнется 1 декабря 17:46
Названы главные темы встречи совета министров Союзного государства 17:41
Hyundai привезет в Россию три новинки 17:40
В метро Милана 14 человек пострадали из-за резкого торможения 17:36
Назван самый посещаемый музей России 17:26
Эксперты сочли лучшими в стране московские дороги 17:21
В Москве эвакуатор попытался увезти машину с собакой 17:20
Вячеслав Кравченко покинул пост замминистра энергетики 17:17
Джонни Ли Миллер сыграет в экранизации рассказа Урсулы Ле Гуин 17:10
Владимир Морозов установил рекорд Кубка мира в Сингапуре 17:04
УАЗ будет выпускать автомобили без брака 17:02
В Туле построят перинатальный центр 16:58
В Москве ранили ножом поэта Ивана Жданова 16:57
В Московском зоопарке появились птицы-собаки 16:52
Путин обсудит с чиновниками доступность лекарств 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 16:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прикрой меня, если сможешь

В Астрахани прошла Каспийская неделя моды
Текст, фото: Максим Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России №7720 (257)
Декольте повыше, блузки попросторнее, а юбки подлиннее - дизайнеры все дальше уводят женщину от образа "секси", желая ей восхищать интеллектом. Но чувственность не спрячешь под одеждой оверсайз. Она дразнит изящным черным цветом, звериным принтом и сшибает с ног ботфортами, пусть даже скрытыми под платьем в пол.

Волки на подиуме

Восьмой сезон Каспийской недели моды прошел в Астрахани. Показы в театре оперы и балета открыла молодежная коллекция Black Borz известного актера Сергея Романовича. Звезда "Ласкового мая" и "Чернобыля" привез в Астрахань толстовки, худи и длинные платья объемного кроя.

Фото: Максим Коротченко/РГ
Актер Сергей Романович представил в Астрахани свою коллекцию

"Все очень просто и практично, это одежда для повседневной жизни", - заявил Романович.

Отличительная черта коллекции - внушительного размера звериный принт: голова волка крупным планом - это собственная разработка актера. Романович рассказал, что с детства любит этих животных и даже хотел сделать себе татуировку в виде волка. Но, по его словам, мама убедила, что "лучше быть, чем казаться". И мечта в прямом смысле материализовалась в одежде.

Кстати, Сергей Романович намерен вплотную заняться дизайном одежды, разработать детскую линию и вообще в дальнейшем зарабатывать в мире моды, а не кино. Пока происходит наоборот. Между тем актер уже отказался от порядка десяти теле- и кинопроектов, оставив себе только съемки в третьей части "Чернобыля".

Шик черного золота

- Звериный принт - это тренд, - утверждает эксперт Каспийской недели моды, стилист из Волгограда Мара Канакина. Изображения леопарда, зебры, змеи еще долго не выйдут из моды. Но не всем идет хищный раскрас, особенно на груди, близко к лицу: на блузках, свитерах, пальто. Лучше помещать его где-то на сумочке. Кольцо в виде змеи - самое то. Еще один тренд - черный цвет. Организаторы Каспийской недели моды даже выбрали его для эмблемы сезона. "Это лаконично и стильно во все времена", - рассказала соучредитель фестиваля Елизавета Копышенко.

Фото: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
Редкий розовый бриллиант ушел с молотка за 50 миллионов долларов

Образ Total black присутствовал практически в каждой коллекции дизайнеров одежды и нижнего белья, притягивая кружевом и асимметрией фасонов. И если вы следите за модой, даже колготки не могут быть иначе как черными. География участников показов очень разнообразна: Россия, Австрия, Украина, Вьетнам, Грузия, Иран...

"Это моя первая коллекция, - рассказывает дизайнер из Пакистана Сандас Малик. - У нас девушки носят брюки, а с ними платье, сверху - накидка, а многослойность как раз в моде". 

- Организаторы назвали мою коллекцию платьев Black & Gold. А я с этой суетой даже не подумала о названии, настолько была погружена в процесс подготовки, - рассказала дизайнер вечерних платьев из Башкирии Лилия Рахимова. Она работает в необычной технике: верх ее нарядов связан вручную крючком, а низ сшит из ткани. Вязаное золотое кружево, переходящее в юбки в пол из воздушного шифона, блестящей тафты, стретч-сатина, украшенные черными перьями, как будто модель - героиня балета "Лебединое озеро", покорило жюри недели моды. Лилия стала победительницей конкурса молодых дизайнеров и получила грант для представления своей новой коллекции на неделе моды весной.

Живи проще

Лучше, если вещи будут максимально простого кроя, подчеркивают стилисты. Им вторят дизайнеры, представляя классику, разбавляя ее разнообразными принтами и аксессуарами.

Юбка-плиссе и жакет, дополненные ремнем и "казаками". Белая рубашка, джинсы, ботильоны, а сверху - кожаная куртка или пальто - и вот он, образ расслабленной, довольной жизнью девушки.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
На Киевском вокзале открылась выставка моды

Брюки с низкой посадкой, облегающие платья с глубоким декольте остались в прошлом. Женщины уходят от сексуального образа в интеллектуальный. В моде - оверсайз: широкие брюки и футболка бойфренда с неглубоким вырезом, немного приспущенными широкими рукавами, закрывающая колени юбка и длинное платье. Актуально это даже в детских коллекциях. Женственность подчеркивается аксессуарами, которые делают акцент на талии, шее, запястьях и щиколотках.

Из материалов дизайнеры предлагают вновь твид и кожу, ткани в клетку, а из обуви - ботфорты. Австрийский бренд ROLLO уже не первый раз сводит с ума головокружительной коллекцией сапог, уходящих в бесконечность: высота их голенища соревнуется с чулками. Даже в шубе до колена вся длина этих ботфорт не видна, но то, что сапоги продолжаются, нельзя не заметить. Кстати, шубы все сплошь из искусственного меха: в верхней одежде уже прочно закрепился экотренд.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии
Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима
Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором