В Астрахани прошла Каспийская неделя моды

Декольте повыше, блузки попросторнее, а юбки подлиннее - дизайнеры все дальше уводят женщину от образа "секси", желая ей восхищать интеллектом. Но чувственность не спрячешь под одеждой оверсайз. Она дразнит изящным черным цветом, звериным принтом и сшибает с ног ботфортами, пусть даже скрытыми под платьем в пол.

Волки на подиуме

Восьмой сезон Каспийской недели моды прошел в Астрахани. Показы в театре оперы и балета открыла молодежная коллекция Black Borz известного актера Сергея Романовича. Звезда "Ласкового мая" и "Чернобыля" привез в Астрахань толстовки, худи и длинные платья объемного кроя.

"Все очень просто и практично, это одежда для повседневной жизни", - заявил Романович.

Отличительная черта коллекции - внушительного размера звериный принт: голова волка крупным планом - это собственная разработка актера. Романович рассказал, что с детства любит этих животных и даже хотел сделать себе татуировку в виде волка. Но, по его словам, мама убедила, что "лучше быть, чем казаться". И мечта в прямом смысле материализовалась в одежде.

Кстати, Сергей Романович намерен вплотную заняться дизайном одежды, разработать детскую линию и вообще в дальнейшем зарабатывать в мире моды, а не кино. Пока происходит наоборот. Между тем актер уже отказался от порядка десяти теле- и кинопроектов, оставив себе только съемки в третьей части "Чернобыля".

Шик черного золота

- Звериный принт - это тренд, - утверждает эксперт Каспийской недели моды, стилист из Волгограда Мара Канакина. Изображения леопарда, зебры, змеи еще долго не выйдут из моды. Но не всем идет хищный раскрас, особенно на груди, близко к лицу: на блузках, свитерах, пальто. Лучше помещать его где-то на сумочке. Кольцо в виде змеи - самое то. Еще один тренд - черный цвет. Организаторы Каспийской недели моды даже выбрали его для эмблемы сезона. "Это лаконично и стильно во все времена", - рассказала соучредитель фестиваля Елизавета Копышенко.

Образ Total black присутствовал практически в каждой коллекции дизайнеров одежды и нижнего белья, притягивая кружевом и асимметрией фасонов. И если вы следите за модой, даже колготки не могут быть иначе как черными. География участников показов очень разнообразна: Россия, Австрия, Украина, Вьетнам, Грузия, Иран...

"Это моя первая коллекция, - рассказывает дизайнер из Пакистана Сандас Малик. - У нас девушки носят брюки, а с ними платье, сверху - накидка, а многослойность как раз в моде".

- Организаторы назвали мою коллекцию платьев Black & Gold. А я с этой суетой даже не подумала о названии, настолько была погружена в процесс подготовки, - рассказала дизайнер вечерних платьев из Башкирии Лилия Рахимова. Она работает в необычной технике: верх ее нарядов связан вручную крючком, а низ сшит из ткани. Вязаное золотое кружево, переходящее в юбки в пол из воздушного шифона, блестящей тафты, стретч-сатина, украшенные черными перьями, как будто модель - героиня балета "Лебединое озеро", покорило жюри недели моды. Лилия стала победительницей конкурса молодых дизайнеров и получила грант для представления своей новой коллекции на неделе моды весной.

Живи проще

Лучше, если вещи будут максимально простого кроя, подчеркивают стилисты. Им вторят дизайнеры, представляя классику, разбавляя ее разнообразными принтами и аксессуарами.

Юбка-плиссе и жакет, дополненные ремнем и "казаками". Белая рубашка, джинсы, ботильоны, а сверху - кожаная куртка или пальто - и вот он, образ расслабленной, довольной жизнью девушки.

Брюки с низкой посадкой, облегающие платья с глубоким декольте остались в прошлом. Женщины уходят от сексуального образа в интеллектуальный. В моде - оверсайз: широкие брюки и футболка бойфренда с неглубоким вырезом, немного приспущенными широкими рукавами, закрывающая колени юбка и длинное платье. Актуально это даже в детских коллекциях. Женственность подчеркивается аксессуарами, которые делают акцент на талии, шее, запястьях и щиколотках.

Из материалов дизайнеры предлагают вновь твид и кожу, ткани в клетку, а из обуви - ботфорты. Австрийский бренд ROLLO уже не первый раз сводит с ума головокружительной коллекцией сапог, уходящих в бесконечность: высота их голенища соревнуется с чулками. Даже в шубе до колена вся длина этих ботфорт не видна, но то, что сапоги продолжаются, нельзя не заметить. Кстати, шубы все сплошь из искусственного меха: в верхней одежде уже прочно закрепился экотренд.