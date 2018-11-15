В Красноперекопске создали первую в Крыму фотозону хромакей

В Красноперекопске создали первую на полуострове бесплатную фотозону, где с помощью технологии хромакей (с англ. - "цветовой ключ") можно виртуально перенестись в любую точку мира и сфотографироваться на фоне любой достопримечательности.

Технология совмещения двух и более изображений в одном кадре широко используется в съемках современных фильмов и на телевидении: с ее помощью можно "удалить" фон и "подложить" нужное изображение или видео.

Арт-объект появился рядом с городским ЗАГСом, чтобы фотографирование стало обязательной частью местных свадебных церемоний.

- Теперь и в свадебное путешествие отправляться не обязательно: можно сделать памятные снимки хоть на фоне Эйфелевой башни, хоть на пляже Мальдивов, - шутят инициаторы проекта. - Но конечно большинство выберут потрясающие крымские пейзажи.

Группа молодых активистов подсчитала расходы на создание фотозоны - около 3000 рублей - и попросила администрацию города договориться с собственником здания о покраске части стены в светло-зеленый цвет. Все получилось.

- Участники проекта договорились между собой, кто приносит краску, а кто кисти, перчатки, информационную табличку, - рассказал начальник отдела экономики администрации Красноперекопска Александр Береснев. - До Красноперекопска зона общественного хромакея в России была только в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В один ряд с ними встал и наш город. Поэтому участники проекта нарекли наш город неформальным именем Редбург.

Чтобы воспользоваться хромакеем, нужен - смартфон и специальное приложение, например, PersonalStudio для Android. Дальше нужно выбрать в интернете фон - и можно снимать.