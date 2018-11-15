В Ростове любители старины открыли электролечебницу

Участники объединения "МойФасад" отчистили дореволюционную надпись, которую обнаружили на стене старинного дома на улице Серафимовича, 89. Под слоями штукатурки скрывалось архаичное ныне слово электролечебница. Здесь, в четырехэтажном здании, построенном в 1913 году по проекту именитого ростовского архитектора Льва Эберга, принимал доктор-гидропат Илья Рындзюн. Для своего времени он использовал необычные методы лечения - водой, светом, электричеством, практиковал грязелечение и даже паротерапию. Имелся в его лечебнице и кабинет с рентгеновскими лучами. Сам Илья Рындзюн называл свое заведение санаторием. Любопытно, что после революции здание сохранило свою функцию. Потом часть лечебницы занимала поликлиника КГБ, часть отдали под жилье. В 90-е годы ведомство съехало, и бывшие кабинеты тоже отдали под квартиры.

- Надпись, которую мы обнаружили, полностью соотносится с рекламными объявлениями лечебной практики доктора Ильи Рындзюна в периодике тех времен. Например, мы отыскали объявление из газеты "Приазовский край" 1913 года. Предположительно информация о методах терапии доктора Рындзюна еще скрывается под штукатуркой. Но отчистить их на данном этапе не представляется возможным, - говорит руководитель объединения "МойФасад" и инициатор акции Роман Бочарников.

Общественники поднимают острую проблему: одно из красивейших зданий Ростова под угрозой разрушения.

- Очень не хотелось бы, чтоб эта надпись ушла вместе с домом. Его сохранность под вопросом. Здание признано аварийным, жильцы ждут расселения и сидят на чемоданах, - говорит Меружан Арутюнян, соорганизатор акции.

- Дом на Серафимовича, 89, трещит по швам, но пока пациент скорее жив, чем мертв. Однако если не принять меры, мы потеряем и этот памятник, - считает Роман Бочарников.

Здание давно уже посылает окружающим сигналы о своем пошатнувшемся здоровье: то трубы прорвет (подвал и сейчас залит сточными водами), то лепнина с фасада отвалится. По словам жильцов, управляющая компания, которая раньше обслуживала этот дом, недавно срезала все трубы отопления, возможно, для увеличения прибыли за счет металла, сдаваемого в лом.

- Заметьте, все это варварство происходит на объекте, номинально находящемся под охраной государства и фактически напротив администрации Кировского района. К счастью, сохранились еще уникальные артефакты: единственный оставшийся в городе дореволюционный лифт и подлинные металлические парадные двери. Правда, одна из створок "благодаря" УК, уже утрачена. В наших ближайших планах отправить заявку в комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области на включение лифта и фасадной надписи в предметы его охраны. Также подаем заявку в администрацию города с просьбой о консервации и спасении этого памятника архитектуры, - подводит итог Роман Бочарников.

Дом на Серафимовича, 89, - вторая лечебница Рындзюна. Первая была открыта в 1895 году и находилась на улице Социалистической, 94. Тот дом уже снесли.

- Прошло девять лет с тех пор, как мы устраивали по нему импровизированные поминки. Степень аварийности здания уже не позволяла сохранить его в подлиннике. Удалось тогда лишь заново добиться присвоения ему охранного статуса, что ограничивает теперь возведение любого строения на этом месте без воссоздания первоначального облика водолечебницы.

Тем временем

В этот же день активисты открыли и графические артефакты в переулке Газетном, на стене бывшего доходного дома купца Португалова. Теперь на уровне первого этажа отчетливо видна вывеска: "Завтраки, обеды, ужины". Надписи, предположительно времен нэпа, были выявлены еще пять лет назад и спокойно существовали до 2017, пока во время капремонта фасада рабочие не оштукатурили весь первый этаж. К счастью, владельцы помещения, расположенного в этом здании, вовремя это заметили и отчистили старинную вывеску от еще свежего раствора. Фасадовцы потом произвели финишную очистку.

По словам Бочарникова, в Ростове очень много любопытного скрыто под слоями краски и штукатурки. Вот, например, еще одно свидетельство кипучей жизни старого Ростова. Когда ломали здание на улице Садовой, 11, в торце соседнего дома стала видна вывеска "Заводъ игристыхъ водъ". Здесь производили газировку, до революции она звалась игристой водой. Сейчас вывеску снова спрятала новостройка. Погреб виноградных вин, а заодно и бакалейная лавка находились на первом этаже жилого дома на улице Ульяновской. Вывеска была обнаружена "фасадовцами" во время мониторинга очистных работ на здании. А вот рекламный стих времен нэпа: "Бура, вата, вазелин, квасцы, мыло, глицерин", красовавшийся на стене хозяйственного магазинчика на проспекте Чехова, заштукатурили при ремонте фасада.

- Несколько лет назад мы решили привлечь внимание горожан и отцов города к таким колоритным деталям, - говорит Роман Бочарников. - Идея первой акции родилась случайно: шли мимо двухэтажного домика в центре Ростова, на улице Шаумяна, и заметили огромные буквы, проступившие из-под облупившейся краски. Не без труда удалось прочесть слово "Биллiардная". Захотелось отмыть и отчистить надпись, и мы это сделали. Состоялось даже торжественное открытие вывески: позвали тех, кому интересно, чаю выпили, вспомнили былое. В середине XIX века бильярд был популярен в России главным образом благодаря талантливым фабрикантам, среди которых был и ростовчанин Яков Гоц. Возможно, в бильярдной были представлены его столы и игровые принадлежности. Производство Гоца составляло мощную конкуренцию столичным бильярдным фабрикам. Ростовский "бильярдный король" поставлял на российский рынок не менее 200 столов ежегодно. И качества они были отменного. К сожалению, бильярдную снесли, несмотря на протесты общественности. И не только ее…

Фонд архитектурных деталей

За 10 лет у Романа Бочарникова собралась целая коллекция фотографий исчезнувших старых домов Ростова. Так, на 9-й Линии был снесен дом 1910 года с элементами модерна. До революции он принадлежал адвокату, и в народе его прозвали "дом с масками". Теперь на месте колоритного особняка пустырь. По словам любителя старины, о некоторых артефактах, если они не защищены охранным статусом, широкой общественности лучше не сообщать. На пересечении переулка Газетного и улицы Горького стояли трамвайные столбы (точнее, то, что от них осталось) дореволюционного периода с клеймом ростовского чугунно-литейного завода Феодора Нитнера. Случайность или нет, но как только о столбах сообщило популярное ростовское издание, они исчезли. Скорее всего, были похищены охотниками за раритетами. Теперь остались лишь фотографии. Помимо снимков Роман коллекционирует различные архитектурные фрагменты, оставшиеся от исчезнувших домов, - кирпичи с клеймами, изразцы, двери - и хочет организовать Фонд архитектурных деталей Ростова. В Питере, например, есть аналогичный, он создан при музее истории Санкт-Петербурга.