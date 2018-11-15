В Сочи собрали 50 миллионов курортного сбора

В Сочи за три с половиной месяца удалось собрать 50 миллионов курортного сбора. Этот показатель оказался выше планового почти в два раза. Об этом рассказал журналистам руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

Как уже писала "РГ", олимпийская столица присоединилась к эксперименту по введению курортного сбора 16 июля, разу же после завершения чемпионата мира по футболу. Размер платы с человека в сутки здесь составляет всего десять рублей.

- На первое ноября только по Сочи собрано порядка 50 миллионов рублей. Это 60 процентов от общей суммы, собранной со всех курортных территорий Краснодарского края. Причем заявленный план удалось перевыполнить почти в два раза, - рассказал Доморат.

По словам руководителя управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города, деньги, в том числе, пойдут на обновление туристической инфраструктуры муниципалитета. К примеру, замену лавок на набережных и установку теневых беседок.