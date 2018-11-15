С 1 января всех первоклассников Волгоградской области обеспечат бесплатными завтраками. Вообще-то организация школьного питания находится в сфере ответственности муниципалитетов. Однако с такой инициативой выступила региональная власть.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе областной администрации, сегодня более 40 процентов школьников из семей, имеющих право на такую поддержку, обеспечены завтраками с компенсацией из бюджета. А с нового года бесплатно кормить станут всех учащихся первого класса вне зависимости от дохода семьи.

Расходы лягут на местную и областную казну. Поэтому депутатам предстоит заложить средства в утверждаемые сейчас бюджеты. Софинансирование предлагается 50 на 50.

- Это решение станет хорошей поддержкой для всех без исключения семей нашей области, в которых есть первоклассники, - полагает председатель комитета Волгоградской облдумы по труду Татьяна Бухтина. - Причем не только в финансовом плане.

Это упростит процесс социализации и адаптации первоклассников к школьной жизни. Важно и то, что теперь родители будут уверены, что их ребенок ежедневно получит горячий завтрак и это положительно скажется на его здоровье.