Директора волгоградской УК заподозрили в хищении 50 млн рублей

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании города Волжского. 30-летний руководитель подозревается в хищении 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

- Оперативным путем было установлено, что подозреваемый с января 2015 года по август 2018 года заключал фиктивные договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов и содержанию придомовых территорий. 50 миллионов рублей, поступившие от жителей за оплату коммунальных услуг, не перечислялись в адрес ресурсоснабжающей организации, а были похищены, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям: "Злоупотребление полномочиями" и "Мошенничество".

По ходатайству следствия подозреваемый арестован и переведен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела находиться под личным контролем руководства Главного Управления МВД России по Волгоградской области.