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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Знаменитый испанский путешественник снимет фильм о Крыме

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Потомок древнейшего испанского рода герцога Осуна, некогда работавшего послом Мадрида в Российской империи, путешественник, пересекший Атлантический океан на легкой лодке, участник 39 морских экспедиций, член Королевской морской академии Испании Альваро де Маричалар приехал в Крым, чтобы подготовить свое будущее путешествие вокруг полуострова. Чем очаровал полуостров морского волка, он сам рассказал в Симферополе.
Фото: Сергей Винник/РГ Фото: Сергей Винник/РГ
Фото: Сергей Винник/РГ

Этот визит в республику для сеньора Альваро первый и предваряющий его будущее путешествие, в котором он намерен еще раз открыть европейцам уголок света, ставший камнем преткновения новейшей истории Европы и всего мира. Само путешествие должно состояться в июне будущего года. А пока испанский гость приехал, чтобы согласовать с местными властями карту маршрута, время в пути, возможные нюансы, связанные с пограничным режимом, остановками и всем, что сопутствует большой дороге.

Фото: Информационный центр СевГУ
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Обогнуть полуостров Альваро де Маричалар рассчитывает за первые 10 дней июня, в дороге делая короткие остановки. Точное место начала путешествия еще не определено, но уже известно, что это будет один из населенных пунктов на азовском побережье Крыма. Дальше лодка "Намансия", сопровождающая сеньора Альваро вот уже 35 лет, обогнет весь Крым, делая небольшие остановки в пути.

- Обычно я следую в двух милях от берега, но в Крыму хочу пройти метрах в 200-х от береговой полосы, останавливаясь в самых живописных уголках, которые я хочу запечатлеть в своем фильме, - рассказал путешественник. - Моя цель - заново открыть Крым для европейцев. Как можно больше рассказать об этом полуострове, его истории, природе и людях.

Стоянки в больших городах сеньор Альваро не планирует, но хотел бы увидеть небольшие деревушки, маленькие винодельни, рыбокоптильные цеха, словом, ту часть региона, которую туристы, как правило, минуют. Впрочем, города тоже не останутся без внимания. Испанский путешественник признался, что давно мечтает посетить Ялту и Севастополь и это его желание сбудется уже сейчас.

Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Крым
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- Я приехал в Крым буквально на три дня, времени очень мало, но уже завтра мы отправляемся в Ялту, - рассказал гость.

Путешествие вокруг Крыма для сеньора Альваро станет отправной точкой на пути, который повторит мореплавание его великого соотечественника Фернана Магеллана. 500-летию великого кругосветного путешествия человечество отметит в будущем году. Приехав в Крым, испанский дворянин не подозревал, что этот визит станет причиной ненависти к его персоне на Украине. Путешественник признался, что включение в список нежелательных для Киева персон после посещения полуострова стало для него полной неожиданностью.

- Я люблю и Россию, и Украину, и считаю, что эти страны, эти народы, должны быть едины, - сказал Альваро де Маричалар. - У вас много общего, и от разделения не выиграет никто. Испания и Португалия были вместе больше 100 лет, и мир мог бы быть другим, если бы единство наших народов сохранялось.

Кстати

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Путешествия - хобби для испанского гостя. Он бизнесмен, одним из первых у себя на родине занявшийся спутниковым вещанием, рассказал сеньор Альваро. К слову, в конце 80-х, когда его бизнес только начинался, в Мадриде было два спутниковых канала, одним из которых стал русский "Горизонт-7". В 1987 году Альваро де Маричалар впервые приехал в нашу страну, а точнее тогда еще в Советский Союз, и навсегда в нее влюбился. С тех пор это чувство только крепло. За 30 лет он не раз бывал в России, посещал Москву и Санкт-Петербург, путешествовал на Камчатке. В многочисленных экспедиция сеньора Альваро случалось немало приключений. В 2003 году спускаясь по Волге у его "Намансии" заглох мотор. "Мне повезло и лодку прибило к берегу у какой-то деревни, - вспоминает путешественник. - И пока дети угощали меня кофе, их отец буквально из ничего сделал мне сломавшуюся деталь двигателя. Удивительно, но она работала идеально".

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