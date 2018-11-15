В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат мира по нокаут-системе среди женщин. В югорской шахматной академии стали известны участницы полуфинальных матчей.

Российская шахматистка Александра Костенюк смогла обыграть украинку Анну Музычук на тай-брейке со счетом 1,5:0,5.

За путевку в финал Костенюк поборется с чемпионкой мира китаянкой Цзьюй Вэньцзюнь.

Ранее в полуфинал пробилась еще одна представительница России Екатерина Лагно, которая переиграла китаянку Лэй Тинцзе. Следующей соперницей Лагно станет представительница Украины Мария Музычук, одолевшая Жансаю Абдумалик из Казахстана.

Напомним, что все полуфиналистки ЧМ-2018, за исключением победительницы чемпионата, получают путевки на турнир претенденток 2019 года.

Ход чемпионата мира в Ханты-Мансийске пресс-службе международного шахматного клуба прокомментировал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов:

- Безусловно, девушки большие молодцы! Думаю, что мы все должны сказать им спасибо за характер. Сейчас отечественные женские шахматы имеют шанс получить новый серьезный толчок для развития. Мы заждались больших побед в личных турнирах. Считаю, что и Костенюк, и Лагно имеют отличные шансы пробиться в финал.

Югра уже начала подготовку к проведению Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года

Также в Ханты-Мансийске под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось заседание проектного комитета, который запустил приоритетный проект по организации и проведению Всемирной шахматной Олимпиады в Ханты-Мансийске в 2020 году.

Значимость данного проекта подчеркнула Наталья Комарова:

- Югре как к региону, где регулярно проводятся всероссийские и международные шахматные турниры, оказывается большое доверие со стороны ФИДЕ, Российской шахматной федерации, а также самих спортсменов.

Госпожа Комарова также акцентировала внимание на том, что при подготовке Олимпиады правительство региона исходит из того, что новая инфраструктура создается в первую очередь для югорчан, а Олимпиаде передается лишь на время ее проведения.

Напомним, что Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в Ханты-Мансийске в августе 2020 года. Столица Югры станет четвертым городом за всю историю Олимпиад, который примет крупнейший шахматный форум планеты дважды. Первый раз Ханты-Мансийск принимал турнир в 2010 году.