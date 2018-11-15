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15.11.2018 23:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пост сдал

Глава Челябинска ушел в отставку
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Столичный выпуск №7721 (258)
15 ноября на закрытом совещании с городским активом Челябинска губернатор региона Борис Дубровский объявил об отставке градоначальника столицы региона Евгения Тефтелева. Сам он свое решение объяснил необходимостью новых продуктивных решений во время подготовки города к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

К Евгению Тефтелеву, бывшему министру промышленности региона, градоначальнику Магнитогорска, а затем и Челябинска, предъявлялось немало претензий, связанных с благоустройством, уборкой улиц, из-за которой по обочинам оставались "тефтелевы кучи", как их образно прозвали челябинцы. Однако мэр не обижался и терпеливо сносил критику, оставаясь неким громоотводом для региональных властей, отвечающих за развитие муниципалитетов.

Часть правительства Хакасии ушло в отставку

Последней каплей в чаше терпения, видимо, стал "мусорный коллапс", разразившийся в Челябинске в сентябре после закрытия городской свалки, когда большая часть спецперевозчиков отказалась вывозить ТБО на новый, удаленный от города полигон. Губернатор даже был вынужден выступить с видеообращением к челябинцам, в котором объяснил, что подобного развития событий власти не ожидали.

Как пояснил замруководителя аппарата губернатора Дмитрий Федечкин, мэрии и городской Думе в ближайшее время предложат представить новые идеи и развития Челябинска, обсудить их с горожанами и двигаться дальше.

Внеочередное заседание челябинской Думы, на котором будет принято решение о назначении временно исполняющего обязанности главы города, пройдет 20 ноября.

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