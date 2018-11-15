На Урале школьник получил "два" за символ рубля в решенных задачах

Жительница Екатеринбурга заявила накануне через местные СМИ о несправедливости в отношении своего сына-школьника. По ее словам, учитель поставила ему "двойку" за то, что при решении задач он использовал символ рубля. В городском департаменте образования сказали, что к ним женщина с жалобами не обращалась.

В процесс обучения каждый педагог знакомит учеников с требованиями к оформлению классной работы, домашней, требованиями к решению задач, использованию наименований и сокращений.

"Вообще этот символ не запрещается применять, но, как правило, он не используется в заданиях. Если задача решена верно, и нет ошибок, то оценка не может быть снижена только из-за использования символа, - пояснила "РГ" Екатерина Катыхина, официальный представитель профильного департамента, и порекомендовала родителям мальчика, если у них есть вопросы, подойти к учителю или директору школы.

По ее словам, случаи, когда с подобной проблемой родители обращаются в вышестоящую организацию, единичны. Зачастую семья старается решить вопрос на уровне школы - и это правильно. "Со своей стороны мы готовы поработать с каждым родителем индивидуально, если возникает серьезное недопонимание", - добавила Екатерина Катыхина.