Назван город России с самыми лучшими дорогами

В лидерах рейтинга городов с самым лучшим дорожным покрытием оказались Тюмень, Набережные Челны и Москва.

Исследование проводилось методом опроса россиян. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы. Жителям предложили ответить, как они оценивают состояние дорог в своем городе. Варианты ответа были такие: "отличное", "хорошее", "удовлетворительное" и "неудовлетворительное".

Согласно результатам такого опроса, Тюмень с отрывом опередила городов-соперников и набрала 4,25 балла. 40% тюменцев назвали дороги своего города "отличными", 47% опрошенных поставили своим дорогам "четверку", то есть, "хорошо". 10% оценили качество дорог как "удовлетворительное".

Набережные Челны на втором месте набрали 3,75 балла. Москва - 3,57. Санкт-Петербург оказался на тринадцатом месте списка с 3,08 балла.