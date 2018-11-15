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15.11.2018 08:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Назван город России с самыми лучшими дорогами

Текст: Юлия Мякишева

В лидерах рейтинга городов с самым лучшим дорожным покрытием оказались Тюмень, Набережные Челны и Москва.

Фото: REUTERS/Bobby Yip
Названы самые дорогие улицы мира

Исследование проводилось методом опроса россиян. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы. Жителям предложили ответить, как они оценивают состояние дорог в своем городе. Варианты ответа были такие: "отличное", "хорошее", "удовлетворительное" и "неудовлетворительное".

Согласно результатам такого опроса, Тюмень с отрывом опередила городов-соперников и набрала 4,25 балла. 40% тюменцев назвали дороги своего города "отличными", 47% опрошенных поставили своим дорогам "четверку", то есть, "хорошо". 10% оценили качество дорог как "удовлетворительное".

Набережные Челны на втором месте набрали 3,75 балла. Москва - 3,57. Санкт-Петербург оказался на тринадцатом месте списка с 3,08 балла.

Общество Соцсфера Социология Авто Дороги Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Волга-Кама УрФО Тюменская область Тюмень ЦФО Москва ПФО Татарстан
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