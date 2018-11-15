Названа возможная кандидатура врио главы Челябинска

Губернатор Борис Дубровский предложил на должность исполняющего обязанности главы Челябинска кандидатуру вице-мэра по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова.

"Окончательное решение примут на внеочередной сессии депутаты городской думы", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря губернатора Дмитрия Федечкина.

Владимир Елистратов закончил Челябинский политехнический институт. В 1997 году занял пост начальника отдела комитета по промышленности администрации Челябинской области, позже стал первым заместителем председателя комитета. С 2004 по 2010 годы - первый замминистра промышленности и природных ресурсов региона, с декабря 2013 до мая 2014 года - и.о. первого заместителя, первый заместитель гендиректора ООО "Челябинский тракторный завод-Уралтрак".

С 2015 года является заместителем главы города Челябинска по правовым и имущественным вопросам.