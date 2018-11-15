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15.11.2018 15:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые безаварийные регионы

Текст: Екатерина Призова
Свердловская область вошла в десятку безаварийных регионов РФ: по данным аналитиков, 28 процентов местных водителей ни разу не попадали в ДТП (средний показатель по России равен 31 проценту). "При этом 24 процента респондентов выбирают агрессивный, скоростной стиль - это второй результат по стране", - сообщает сайт объявлений "Авито Авто".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Где самые агрессивные водители в России

По данным опроса, 72 процента автовладельцев Среднего Урала становились участниками аварий: с половиной из них это случилось один или два раза, в 20 процентах случаев - от трех до пяти раз, еще два процента умудрились попасть на дороге в неприятности от шести до десяти раз за свою водительскую карьеру.

Что касается стиля вождения, то большая часть свердловчан - 67 процентов - предпочитает вести себя на дороге напористо и агрессивно. "Семь процентов опрошенных сказали, что их стиль вождения зависит "от настроения", "от ситуации", "от скорости потока", - добавляют эксперты.

Аккуратнее всех, если верить рейтингу, водят в Ставропольском крае: почти половина водителей здесь ни разу не попадала в ДТП. Логично, что именно этот регион стал лидером и в списке "спокойствия": здесь и в Воронежской области преобладают водители с умеренным стилем вождения. Только 14 процентов автовладельцев в этих регионах любят лихачить на дорогах.

Калининградская, Волгоградская, Саратовская и Самарская области, а также Башкортостан тоже попали в десятку "безаварийных" и "спокойных" регионов.

"Самыми "аварийными" регионами стали Пермский край и Татарстан - лишь 19 процентов опрошенных водителей не участвовали в авариях. А самые экстремальные шоферы живут в Челябинске: агрессивный стиль вождения там предпочитают 29 процентов автолюбителей", - резюмирует Авито Авто".

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