Названы самые безаварийные регионы

Свердловская область вошла в десятку безаварийных регионов РФ: по данным аналитиков, 28 процентов местных водителей ни разу не попадали в ДТП (средний показатель по России равен 31 проценту). "При этом 24 процента респондентов выбирают агрессивный, скоростной стиль - это второй результат по стране", - сообщает сайт объявлений "Авито Авто".

По данным опроса, 72 процента автовладельцев Среднего Урала становились участниками аварий: с половиной из них это случилось один или два раза, в 20 процентах случаев - от трех до пяти раз, еще два процента умудрились попасть на дороге в неприятности от шести до десяти раз за свою водительскую карьеру.

Что касается стиля вождения, то большая часть свердловчан - 67 процентов - предпочитает вести себя на дороге напористо и агрессивно. "Семь процентов опрошенных сказали, что их стиль вождения зависит "от настроения", "от ситуации", "от скорости потока", - добавляют эксперты.

Аккуратнее всех, если верить рейтингу, водят в Ставропольском крае: почти половина водителей здесь ни разу не попадала в ДТП. Логично, что именно этот регион стал лидером и в списке "спокойствия": здесь и в Воронежской области преобладают водители с умеренным стилем вождения. Только 14 процентов автовладельцев в этих регионах любят лихачить на дорогах.

Калининградская, Волгоградская, Саратовская и Самарская области, а также Башкортостан тоже попали в десятку "безаварийных" и "спокойных" регионов.

"Самыми "аварийными" регионами стали Пермский край и Татарстан - лишь 19 процентов опрошенных водителей не участвовали в авариях. А самые экстремальные шоферы живут в Челябинске: агрессивный стиль вождения там предпочитают 29 процентов автолюбителей", - резюмирует Авито Авто".