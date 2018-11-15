В Екатеринбурге за кибермошенничество и грабеж банков осужден хакер

В Екатеринбурге вынесли приговор первому из членов нашумевшей хакерской группы Lurk - Игорю Маковкину. Взломщики печально прославились тем, что распространили по миру компьютерные вирусы Lurk и WannaCry, а также организовали через Сеть кражи средств со счетов российских банков.

Маковкина признали виновным в создании вредоносных программ в составе ОПГ, неправомерном доступе к компьютерной информации и кибермошенничестве. Гособвинитель в суде доказал, что хакер благодаря вирусу получили доступ к счетам клиентов банков, откуда похитили 1,2 миллиарда рублей.

Игорь Маковкин ближайшие пять лет он проведет в колонии общего режима. В отношении остальных членов преступного сообщества расследование продолжается.