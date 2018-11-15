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15.11.2018 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Расплата за вирусы

В Екатеринбурге за кибермошенничество и грабеж банков осужден хакер
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
В Екатеринбурге вынесли приговор первому из членов нашумевшей хакерской группы Lurk - Игорю Маковкину. Взломщики печально прославились тем, что распространили по миру компьютерные вирусы Lurk и WannaCry, а также организовали через Сеть кражи средств со счетов российских банков.

Маковкина признали виновным в создании вредоносных программ в составе ОПГ, неправомерном доступе к компьютерной информации и кибермошенничестве. Гособвинитель в суде доказал, что хакер благодаря вирусу получили доступ к счетам клиентов банков, откуда похитили 1,2 миллиарда рублей.

Игорь Маковкин ближайшие пять лет он проведет в колонии общего режима. В отношении остальных членов преступного сообщества расследование продолжается.

Хакеры могут взломать банкомат за 15 минут
Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Хакерские атаки
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