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15.11.2018 07:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре выбирают великие имена для аэропортов Сургута и Нижневартовска

Текст: Елена Панова
В течение ближайших трех недель жители России смогут принять участие в голосовании за великие имена для 47 аэропортов страны. В их числе - воздушные гавани Нижневартовска и Сургута.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- В каждом регионе проекта аналитики ВЦИОМ опросили около 800 респондентов, - рассказал и.о. директора департамента общественных и внешних связей Югры Константин Репин. - Им было предложено выбрать три имени из десяти, ранее вошедших в лонг-листы для каждого аэропорта. - Финальное голосование будет проходить до 30 ноября по этим выбранным трем кандидатурам.

Так, в Нижневартовске финалистами конкурса стали Николай Васильевич Архангельский, Салманов Фарман Курбан-оглы и Филипенко Александр Васильевич.

В Сургуте - Ермак Тимофеевич, Салманов Фарман Курбан-оглы и Филипенко Александр Васильевич.

Константин Репин отметил, что проголосовать за наиболее достойного конкурсанта можно несколькими способами. Основная площадка для голосования - сайт великиеимена.рф.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Сделать выборы наиболее прозрачными поможет авторизация пользователей на сайте, которую должен будет пройти каждый желающий принять участие в голосовании. Благодаря этому один человек сможет отдать только один голос за одного кандидата.

- Вторая площадка - это официальные сообщества проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", - рассказал Константин Репин. - Для тех, кто по каким-то причинам не сможет проголосовать при помощи интернета, предусмотрено голосование с помощью "горячей линии" конкурса, мобильные пункты голосования на борту самолетов компании "Аэрофлот", аэропортах и торговых центрах Сургута и Нижневартовска, анкеты также будут размещены в специальных выпусках федеральных печатных изданий.

Все анкеты будут обобщаться региональным оргкомитетом и передаваться организаторам федерального проекта "Великие имена России". Ежедневно в 12.00 на официальном сайте конкурса будут публиковаться результаты голосования.

Итоги конкурса подведут 5 декабря 2018 года, после чего в каждом аэропорту будет обустроена экспозиция, посвященная имени того человека, в честь которого он будет назван.

- В случае, если в Сургуте и Нижневартовске люди выберут одного и того же человека, окончательное решение будет принято с учетом наибольшего количества голосов, - акцентировал внимание Константин Репин. - К примеру, если у одного кандидата в Нижневартовске будет набрано 1001 голос, а в Сургуте - 1000, то его именем назовут аэропорт Нижневартовска, а в Сургуте будет проведен второй тур голосования между двумя оставшимися кандидатами.

Фото: Вадим Лавренко/Предоставлено Департаментом общественных и внешних связей Югры
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По словам председателя окружной Общественной палаты Ирины Максимовой, проект "Великие имена России" играет особую просветительскую роль для жителей Югры и всей страны. Именно поэтому он не закончится после оглашения имен победителей конкурса - Общественная палата округа планирует выступить с инициативой реализации проекта на региональном уровне.

- У нас почти в каждом муниципалитете есть аэропорт. Конечно, хотелось бы, чтобы все они носили имена своих земляков, которые внесли огромный вклад в развитие не только Югры, но и всей России, - отметила  Ирина Максимова. - Если эта инициатива получит массовую поддержку, то мы сможем запустить свой проект на региональном уровне.

Более того, Общественная палата планирует присвоить великие имена не только аэропортам Югры, но и вновь создаваемым микрорайонам и улицам в разных городах региона, а также культурным, социальным, спортивным и образовательным учреждениям округа. Эту инициативу Ирина Максимова планирует обсудить с представителями всех муниципалитетов Югры уже после 5 декабря 2018 года.

Константин Репин отметил, что в формировании перечня имен югорчан для их присвоения разным учреждениям и объектам округа может также помочь накопившаяся информационная база уже реализуемого в Югре проекта - "Земляки".

- Еще до старта проекта "Великие имена России" мы вместе с общественностью и журналистами округа начали думать в этом направлении и рассказывать о наших земляках - достойных людях "своего дела". Я считаю, что это может стать хорошей почвой для регионального проекта по присвоению имен югорчан аэропортам и разным учреждениям Югры, - сказал он.

Подробности проведения конкурса "Великие имена России" в Югре можно узнать в социальных сетях: "ВКонтакте" - Великие имена России| Югра, vk.com/imenemvelikih;

Фейсбук: Великие имена России| Югра, www.facebook.com/groups/imenemvelikih/;

Инстаграм: Великие имена России| Югра, www.instagram.com/velikieimena_ugra/;

Одноклассники: Великие имена России (Югра), ok.ru/group/59306722197554.

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