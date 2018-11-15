Новости

Госдума дала меценатам налоговые льготы 11:30
Оба аварийно севших самолета Air France вылетели из Иркутска 11:27
Игорь Сечин объяснил причину завышенных цен на бензин 11:26
В ЕАО девочка провалилась в оставленную коммунальщиками яму 11:25
СК опубликовал видео задержания в Томске сборщицы денег для "ИГ" 11:25
Аномально высокое давление ожидается в Москве 11:17
В Омске мать с ребенком выпали из автобуса во время движения 11:12
В США легендарную "Шишигу" оценили в смешную сумму 11:12
Видео: Первый и единственный полет "Бурана" 11:04
В Петербурге подростки попытались сжечь 14-летнюю девочку 11:03
В Томске ФСБ задержала сборщиков денег для "ИГ" 11:02
В Москве из-за сгоревшего грузовика образовался огромный затор 11:02
В Тюмени водитель без прав въехал в толпу пешеходов 10:58
Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии 10:55
Роспотребнадзор проверил молочные предприятия, производящие фальсификат 10:47
Путина в Сингапуре попросили пройти через рамку металлоискателя 10:47
Студия Стивена Спилберга ищет партнеров в России 10:47
Директора волгоградской УК заподозрили в хищении 50 млн рублей 10:46
На Байкале в шторм пропали три человека на лодке 10:45
В Красноярске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие 10:38
Кабмин обсудит готовность к переходу страны на цифровое телевещание 10:34
Продажи универсала Kia Ceed начнутся в России в следующем году 10:34
В Ленобласти проверят магазин из-за лежащей на пачке творога крысы 10:32
В Кемерове из-за короткого замыкания в детсаду эвакуировали 306 человек 10:32
Подвеска Марии-Антуанетты ушла с молотка за рекордную сумму 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени водитель без прав въехал в толпу пешеходов

Текст: Мария Гафурова

В Тюмени водитель без прав въехал в группу пешеходов. В аварии пострадали трое детей и пассажир автомобиля.

Инцидент произошел вчера днем на перекрестке улиц Авторемонтной и Механизаторов. Как рассказала "РГ" начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, автомобиль ВАЗ-2101 въехал в дорожный знак "пешеходный переход", а затем - в группу людей, который стояли на светофоре, ожидая разрешающего сигнала. В частности, машина задела коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. После этого легковушка проехала несколько метров и, наскочив на бордюр, врезалась в дерево.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
СК: Водитель, сбивший пешеходов в Екатеринбурге, действовал умышленно

В ДТП пострадали трое детей. Девочки двух месяцев и 16 лет были доставлены в больницу, но, как уточнили в ГИБДД, госпитализация им не понадобилась. Двенадцатилетнему мальчику помощь была оказана на месте - предварительно, он получил ушиб ноги. Пострадал также пассажир ВАЗ-2101 - он госпитализирован с переломом руки.

Очевидцы аварии сообщили полицейским, что после столкновения водитель и пассажир вышли из машины и подошли к пострадавшим, после чего отправились на остановку общественного транспорта. Водитель был задержан сотрудниками розыска ГИБДД в больнице. Молодой человек двадцати двух лет был трезв, но не имел прав на управление транспортным средством.

- Виновник аварии привлечен к административной ответственности по нескольким статьям, в том числе - за оставление места происшествия, управление транспортным средством без прав и повреждение дорожного знака, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФАС сообщила о хакерской атаке
Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента
В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими"
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец"