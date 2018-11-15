В Тюмени водитель без прав въехал в толпу пешеходов

В Тюмени водитель без прав въехал в группу пешеходов. В аварии пострадали трое детей и пассажир автомобиля.

Инцидент произошел вчера днем на перекрестке улиц Авторемонтной и Механизаторов. Как рассказала "РГ" начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, автомобиль ВАЗ-2101 въехал в дорожный знак "пешеходный переход", а затем - в группу людей, который стояли на светофоре, ожидая разрешающего сигнала. В частности, машина задела коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. После этого легковушка проехала несколько метров и, наскочив на бордюр, врезалась в дерево.

В ДТП пострадали трое детей. Девочки двух месяцев и 16 лет были доставлены в больницу, но, как уточнили в ГИБДД, госпитализация им не понадобилась. Двенадцатилетнему мальчику помощь была оказана на месте - предварительно, он получил ушиб ноги. Пострадал также пассажир ВАЗ-2101 - он госпитализирован с переломом руки.

Очевидцы аварии сообщили полицейским, что после столкновения водитель и пассажир вышли из машины и подошли к пострадавшим, после чего отправились на остановку общественного транспорта. Водитель был задержан сотрудниками розыска ГИБДД в больнице. Молодой человек двадцати двух лет был трезв, но не имел прав на управление транспортным средством.

- Виновник аварии привлечен к административной ответственности по нескольким статьям, в том числе - за оставление места происшествия, управление транспортным средством без прав и повреждение дорожного знака, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.