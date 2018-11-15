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Рубрика: Экономика

Роскомнадзор продолжит штрафовать Google за "молчание"

Текст: Татьяна Шадрина

Роскомнадзор продолжит штрафовать Google, если компания не будет исполнять российские законы. Об этом предупредил глава ведомства Александр Жаров заявил, отвечая на вопрос "РГ" об итогах переговоров с представителем американского интернет-гиганта.

Встреча состоялась в среду, 14 ноября.

Фото: REUTERS/JEENAH MOON
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На ней шла речь о российском законе, обязывающим поисковые системы, которые работают в Рунете подключаться к единому реестру запрещенной информации и не выдавать ссылки на сайты, находящиеся в этом реестре, по поисковым запросам. Закон действует с 1 октября, но до сих поисковик Google не подключился к реестру. Компании за неисполнение этой буквы закона грозит штраф в 500-700 тысяч рублей.

Несмотря на то, что тон встречи был позитивным и представитель компании пообещал передать предлагаемые механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии, Роскомнадзор обратиться в суд 26 ноября по поводу возбуждения дела об административном штрафе, отметил Жаров. Компания пока не выполнила российские требования для поисковиков.

Если компания и в дальнейшем "продолжит молчать и ничего не делать, то мы продолжим практику административных производств, поскольку в законе сказано, что мы можем штрафовать не исполняющую законодательство компанию и в дальнейшем", - уточнил Жаров.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Роспотребнадзор Компании Информационные технологии Google
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