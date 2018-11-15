Роскомнадзор продолжит штрафовать Google за "молчание"

Роскомнадзор продолжит штрафовать Google, если компания не будет исполнять российские законы. Об этом предупредил глава ведомства Александр Жаров заявил, отвечая на вопрос "РГ" об итогах переговоров с представителем американского интернет-гиганта.

Встреча состоялась в среду, 14 ноября.

На ней шла речь о российском законе, обязывающим поисковые системы, которые работают в Рунете подключаться к единому реестру запрещенной информации и не выдавать ссылки на сайты, находящиеся в этом реестре, по поисковым запросам. Закон действует с 1 октября, но до сих поисковик Google не подключился к реестру. Компании за неисполнение этой буквы закона грозит штраф в 500-700 тысяч рублей.

Несмотря на то, что тон встречи был позитивным и представитель компании пообещал передать предлагаемые механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии, Роскомнадзор обратиться в суд 26 ноября по поводу возбуждения дела об административном штрафе, отметил Жаров. Компания пока не выполнила российские требования для поисковиков.

Если компания и в дальнейшем "продолжит молчать и ничего не делать, то мы продолжим практику административных производств, поскольку в законе сказано, что мы можем штрафовать не исполняющую законодательство компанию и в дальнейшем", - уточнил Жаров.