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15.11.2018 18:19
Рубрика: Экономика

Уголок афериста

Роспотребнадзор предупредил бизнес о мошенниках
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Роспотребнадзор сообщил о новом виде мошенничества, направленном на бизнес. Злоумышленники, представляясь сотрудниками якобы подведомственного Роспотребнадзору федерального учреждения "Центр защиты прав потребителей", звонят предпринимателям и сообщают о скорой проверке. Но для того, чтобы она прошла спокойно, предлагается получить юридическую консультацию и приобрести нормативные документы для "Уголка потребителя". Цена вопроса - две тысячи рублей. За эту сумму гарантируется выдача некоего сертификата соответствия и положительные результаты проверки.
Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством

Глава ведомства Анна Попова попросила руководителей всех территориальных подразделений Роспотребнадзора обратить внимание на подобные вымогательства и разъяснить предпринимателям, что все плановые проверки проводятся исключительно на основании графика, утвержденного Генпрокуратурой. Вся информация о них доступна на сайте ведомства в разделе "Единый реестр проверок", а также на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. При этом юрлицо или индивидуальный предприниматель должны быть уведомлены не позднее чем за три рабочих дня до начала проверки либо заказным письмом, либо электронным сообщением. В Роспотребнадзоре особо подчеркивают, что о проверках никогда не сообщают по телефону или в смс-сообщениях. Если такие звонки и сообщения поступают, они не являются официальными и на них стоит реагировать только одним способом: обратиться непосредственно в Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор о проверках никогда не сообщает по телефону или в смс-сообщениях

Есть внеплановые проверки, их проводят по обращениям граждан или в связи с поступившей информацией о возможных нарушениях. В этом случае у проверяющих должно быть распоряжение главного государственного санитарного врача о назначении проверки, согласование прокуратуры, служебные удостоверения.

Экономика Бизнес Правительство Роспотребнадзор
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