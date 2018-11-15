Россельхознадзор будет проверять в лабораториях продукты из Китая

Россельхознадзор планирует проводить лабораторный мониторинг пищевой продукции, из Китая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на совещании службы. Усиление внимание к китайским товарам связано с подозрением в наличии антибиотиков в некоторых продуктах.

Данкверт уточнил, что есть определенные опасения наличия антибиотиков в кормах для животных.

В Россельхознадзоре отметили, что в Китае не так давно часть полномочий в части ветеринарии перешла таможенным органам, что увеличивает вероятность заноса на территорию России заболеваний животных вместе с товарами и продуктами питания.