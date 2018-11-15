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15.11.2018 15:34
Рубрика: Экономика

Россия договорилась в Бахрейне о продаже 12 самолетов Superjet 100

Текст: Ренат Закиев
"Гражданские самолеты Сухого" на авиасалоне в Бахрейне подписали соглашение с компанией Alexcina LLC, базирующейся в Дубае и занимающейся чартерными перевозками, о намерениях на приобретение 12 самолетов Sukhoi Superjet 100.

Как сообщили в пресс-службе "ГСС", самолеты могут быть поставлены как в дочернюю компанию Alexcina Airways, так и другим заказчикам Alexcina LLC.

Фото: Александр Емельяненков/ РГ
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Президент "ГСС" Александр Рубцов пояснил, что "ближневосточный рынок - один из приоритетных для "Сухого". По его словам, начало поставок самолетов планируется на следующий год.

Компании продолжат переговоры, в ходе которых будут уточнять конфигурацию воздушных судов и другие детали.

Кроме того, сегодня же "ГСС" подписали соглашение о сотрудничестве с компанией из Бахрейна Capital Impact по продвижению российской авиатехники в странах Персидского залива.

Россия наращивает экспорт вертолетов гражданского назначения
Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании ВПК КБ "Сухой" Лайнер Superjet 100
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