Россия договорилась в Бахрейне о продаже 12 самолетов Superjet 100

"Гражданские самолеты Сухого" на авиасалоне в Бахрейне подписали соглашение с компанией Alexcina LLC, базирующейся в Дубае и занимающейся чартерными перевозками, о намерениях на приобретение 12 самолетов Sukhoi Superjet 100.

Как сообщили в пресс-службе "ГСС", самолеты могут быть поставлены как в дочернюю компанию Alexcina Airways, так и другим заказчикам Alexcina LLC.

Президент "ГСС" Александр Рубцов пояснил, что "ближневосточный рынок - один из приоритетных для "Сухого". По его словам, начало поставок самолетов планируется на следующий год.

Компании продолжат переговоры, в ходе которых будут уточнять конфигурацию воздушных судов и другие детали.

Кроме того, сегодня же "ГСС" подписали соглашение о сотрудничестве с компанией из Бахрейна Capital Impact по продвижению российской авиатехники в странах Персидского залива.