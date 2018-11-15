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15.11.2018 12:06
Рубрика: Экономика

Российские банки заработали 1,2 триллиона рублей

Текст: Роман Маркелов

Российские банки получили за десять месяцев 2018 года прибыль в 1,2 триллиона рублей. Об этом сообщила зампред Банка России Ольга Полякова, выступая на ежегодной встрече представителей регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ). По словам Поляковой, с прибылью сейчас работают около 71 процента действующих банков.

При этом она отметила, что просрочка по банковским кредитам малому и среднему бизнесу находится на достаточно высоком уровне - 14 процентов. Средний уровень просрочки по корпоративному сектору составляет семь процентов, добавила она.

Фото: depositphotos.com
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Также, по словам Поляковой, на сегодняшний день 89 банков получили базовую лицензию, еще 53 направили регулятору ходатайство о получении такой лицензии. Таким образом, практически все банки с капиталом ниже миллиарда рублей выбрали упрощенное регулирование с ограничением по ряду операций.

Ранее зампред Банка России Василий Поздышев рассказывал, что по итогам девяти месяцев 2018 года прибыль банков превысила триллион рублей, что в полтора раза больше показателей за аналогичный период 2017 года. По статистике, представленной Поздышевым, кредитование экономики банками за девять месяцев 2018 года росло на 4,7 триллиона рублей (до 47,1 триллиона рублей). Это наиболее серьезный рост показателя за последние два года, говорил Поздышев.

К 1 октября кредиты юрлицам достигли почти 33 триллионов рублей. Физлица с начала года получили кредитов на два триллиона рублей, отмечал Поздышев.

Экономика Финансы Банки
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