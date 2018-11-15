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15.11.2018 17:36
Рубрика: Экономика

Химикаты, еда и трубы

Рост несырьевого экспорта поддержит силу рубля
Текст: Евгений Гайва
Россия за три квартала этого года увеличила экспорт несырьевых неэнергетических товаров на 17 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ). Это снижает зависимость рубля от колебаний нефтяных цен, считают эксперты.

На стальных полуфабрикатах, листовом прокате, трубах Россия заработала за девять месяцев почти 29 миллиардов долларов, на 7 миллиардов больше, чем год назад. Экспорт продукции машиностроения (турбодвигателей, газовых турбин, автомобилей и так далее) принес еще 20 миллиардов долларов, а поставки продовольствия, химикатов и лесобумажных товаров за рубеж - 44,6 миллиарда. Сейчас это самые ликвидные товары России на мировом рынке. Причем покупают их по всему миру. "Ведущими партнерами стали Китай, Казахстан, Беларусь, США, Турция, ряд стран Евросоюза, а также Индия, Украина, Египет", - отмечают аналитики РЭЦ.

В целом доходы от продажи несырьевых неэнергетических товаров достигли 105,4 миллирада долларов, или 32,4 процента российского экспорта.

Фото: depositphotos.com
Какие российские товары интересуют китайских потребителей

"Мы постепенно уходим от зависимости рубля от энергоресурсов. Раньше она была заметна буквально на первый-второй день после изменения цен на нефть. Сейчас тренд на изменение курса рубля вслед за колебаниями стоимости энергоносителей все же образуется, но реакция проявляется только через месяц-полтора", - говорит директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. "В последнее время зависимость рубля от нефти уменьшилась. Сейчас мы видим, что цены на нефть заметно снизились, а рубль остался относительно крепким", - соглашается старший аналитик "БКС Капитал" Сергей Суверов.

Но все же рост несырьевого экспорта пока не является основным фактором поддержания стабильного курса рубля. Значительное влияние на рубль сейчас оказывают не только нефтяные цены, но и санкции, добавляет аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Однако дальнейший рост поставок на мировой рынок несырьевых товаров поможет снизить влияние политики, считает Остапкович. Контракты на сырье, как правило, согласовываются на межправительственном уровне, поэтому больше зависят от политической конъюнктуры, а покупатели несырьевых товаров - частные компании, более свободны в своих действиях, поясняет эксперт. Развивать несырьевой экспорт имеет смысл и по другой причине. Не исключено, что через несколько лет ученые найдут эффективную замену нефти и газу, и тогда рынок углеводородов рухнет. "Если же делать игрушки, мебель, обувь покупателей можно будет найти всегда", - отмечает он.

Рубль будет существенно меньше зависеть от нефтяных цен, если доля доходов от экспорта углеводородов снизится с нынешних 65 до 40 процентов

Пока экспорт углеводородов для России играет очень важную роль. Зависимость рубля от нефти будет существенно меньше, если доля доходов от мировых поставок нефти и газа снизится с нынешних 65 до 40 процентов, считает Суверов.

Нужно менять экономическую парадигму, чтобы экономика была ориентирована на предложение товаров с высокой степенью передела и высокой добавленной стоимостью, на создание конкурентных товаров, говорит Остапкович. Отказываться от нефтяных доходов, конечно, не стоит, но необходимо перераспределять эти ресурсы так, чтобы деньги шли на развитие обрабатывающих отраслей, добавляет эксперт.

Экономика ВЭД Господдержка экспорта
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