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15.11.2018 13:19
Рубрика: Экономика

Роструд подготовил памятки для опытных работников

Текст: Марина Гусенко

На сайте Роструда и "Онлайнинспекция.рф" с сегодняшнего дня заработал специализированный комплекс сервисов для правовой поддержки россиян старшего возраста.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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В процессе его разработки ведомство проанализировало проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются труженики старшего возраста, и подготовило памятки, которые разъясняют права и обязанности работников с большим опытом и стажем работы. А также - инструкции, которые охватывают самые распространенные проблемные ситуации для них.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Роструда, на сайте можно воспользоваться сервисом "Сообщить о проблеме" и направить обращение в региональную инспекцию по труду. А в разделе "Дежурный инспектор" можно получить персональную юридическую консультацию по вопросам трудового законодательства. Она будет дана в течение трех дней после обращения.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Роструд Рынок труда
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