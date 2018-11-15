Роструд подготовил памятки для опытных работников

На сайте Роструда и "Онлайнинспекция.рф" с сегодняшнего дня заработал специализированный комплекс сервисов для правовой поддержки россиян старшего возраста.

В процессе его разработки ведомство проанализировало проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются труженики старшего возраста, и подготовило памятки, которые разъясняют права и обязанности работников с большим опытом и стажем работы. А также - инструкции, которые охватывают самые распространенные проблемные ситуации для них.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Роструда, на сайте можно воспользоваться сервисом "Сообщить о проблеме" и направить обращение в региональную инспекцию по труду. А в разделе "Дежурный инспектор" можно получить персональную юридическую консультацию по вопросам трудового законодательства. Она будет дана в течение трех дней после обращения.