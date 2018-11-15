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15.11.2018 15:32
Рубрика: Спорт

Руни: Моуринью вынудил меня уйти из "Манчестер Юнайтед"

Текст: Виктория Сорокина
Фото: AP Photo/Dave Thompson Фото: AP Photo/Dave Thompson
Фото: AP Photo/Dave Thompson

Английский нападающий Уэйн Руни вернулся в Англию, чтобы в последний раз сыграть за сборную в товарищеском матче против США на "Уэмбли". Он рассказал, что все еще скучает по другому стадиону - "Олд Траффорд".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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33-летний футболист объяснил причины своего ухода из стана "Манчестер Юнайтед" в 2017 году. Он мечтал повесить бутсы на гвоздь, выступая за клуб, в котором провел 13 лет. Но смена тренера лишила его этой возможности.

- У меня не было игровых возможностей под руководством Жозе Моуринью, а я был игроком, который всегда хотел быть на поле. Отодвинув меня на задний план, Моуринью вынудил меня уйти, - сказал Руни, чьи слова приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Сейчас нападающий не жалеет о своем уходе, отмечая, что решение двигаться дальше принесло ему дополнительный опыт. Он покинул клуб со множеством воспоминаний.

Фото: AP Photo/Paulo Duarte
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- Я отлично провел время в "Юнайтед", и снова я с нетерпением жду возвращения и встречи с несколькими товарищами по команде, - заключил английский форвард.

Руни ждет рождественских игр, во время которых сможет снова оказаться на "Олд Траффорд". Ему также задали вопрос о возможности завершить карьеру в форме "Красных дьяволов". На что футболист ответил: "Было бы неплохо сделать это на "Олд Траффорд".

Ведущий бомбардир "Манчестер Юнайтед" вернулся в свой бывший клуб "Эвертон" в 2017 году, а затем отправился за океан играть за "Ди Си Юнайтед" в июне прошлого года. С последних строчек лиги клуб вместе с англичанином дошел до плей-офф MLS, в итоге проиграв в 1/8 финала в серии пенальти "Коламбусу".

За "красных дьяволов" Руни играл с 2004 по 2017 год, проведя 393 матча и забив 183 мяча.

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