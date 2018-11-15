Сборные Голландии и Франции могут выбить немцев из элиты Лиги наций

Новости

Названа возможная кандидатура врио главы Челябинска 20:40
В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий 20:39
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма 20:16
ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России 20:10
В Германии при столкновении автобусов пострадали 40 человек 19:54
Суд отказался освобождать футболиста Павла Мамаева под залог 19:51
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 20:28
Рубрика: Спорт

Проверка чемпионом

Сборные Голландии и Франции могут выбить немцев из элиты Лиги наций
Текст: Илья Зубко, Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
На групповом этапе Лиги наций наступает развязка. Некоторые команды могут досрочно оформить путевку в финальную стадию турнира.
В первом матче в группе голландцы уступили французам - 1:2. Фото: REUTERS В первом матче в группе голландцы уступили французам - 1:2. Фото: REUTERS
В первом матче в группе голландцы уступили французам - 1:2. Фото: REUTERS

Титул чемпиона разыграют четыре лучшие команды элитного дивизиона, Лиги А. Одной из них уже сегодня может стать Франция. Для этого чемпионам мира достаточно не проиграть в гостях голландцам. В этом случае они наберут восемь очков и станут недосягаемыми как для "оранжевых", так и для немцев. Если же победит Голландия, то она не только сохранит шансы выиграть группу, но и отправит Германию в Лигу В.

Фото: AP
Уэйн Руни решил сыграть прощальный матч за сборную

Перед выездом в Роттердам французы лишились сразу нескольких лидеров. Точно не поможет своей команде из-за травмы бедра Поль Погба. В последний момент "трехцветные" лишились Антони Марсьяля и Александра Ляказетта, здорово выступающих в этом сезоне в Англии. Оба форварда пропустят предстоящие матчи из-за травм.

Зато в составе французов есть Антуан Гризманн. Нападающий "Атлетико" считался одним из претендентов на "Золотой мяч". Но, по неофициальным данным, после подсчета половины голосов он не попадет даже в тройку соискателей. В нее вошли лучший игрок мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) Лука Модрич и соотечественники Антуана Рафаэль Варан с Килианом Мбаппе. Впрочем, по мнению главного тренера голландской сборной Рональда Кумана, больше всех "Золотой мяч" заслуживает Гризманн.

- Франция была сильнее всех на чемпионате мира. С этим глупо спорить. Как и с тем, что "Золотой мяч" должен получить кто-то из этой команды. Я считаю, этим игроком обязан стать Гризманн, - подчеркнул Куман.

Примерно в схожей с французами ситуации находится Португалия. Ей достаточно не уступить Италии, чтобы досрочно выйти в финальную стадию. Но даже в случае поражения в Милане чемпионы Европы-2016 сохранят неплохие шансы на первое место в группе. Для этого в последнем туре португальцам надо будет одолеть на своем поле вылетевших во второй дивизион поляков.

Соперники

Сборная России ближайший тур Лиги наций пропускает - команда Станислава Черчесова проводила в Лейпциге контрольный матч против немцев. Его результат стал известен уже после подписания этого номера в печать. Тем временем судьба первого места в нашей группе, дающего право в следующем розыгрыше выступить в Лиге А, может решиться и без участия россиян. Турция принимает Швецию, и при определенных раскладах матч последнего тура, в котором 20 ноября скандинавы сыграют в Стокгольме со сборной России, турнирного значения иметь уже не будет.

Диспозиция проста - турки уже лишились шанса на первое место и в Лигу А точно не поднимутся. Шведы же, несмотря на текущее последнее место, теоретически еще могут догнать сборную России. Для этого им нельзя терять очки. Поэтому нас устраивает как победа Турции, так и ничейный исход - они гарантируют команде Черчесова первое место и повышение в классе. Если все-таки в субботу побеждают шведы, тогда 20 ноября в Стокгольме российской сборной нужно как минимум не проиграть.

Россия стала второй на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

Формально скандинавы более мотивированны, а значит, должны быть фаворитами. На деле же букмекерские конторы отдают предпочтение как раз турецкой сборной - на их победу ставки принимают с коэффициентом 1 к 2,4. Вероятность успеха шведской команды оценивается как 1 к 3,2. При таких прогнозах, безусловно, учитывается и место проведения матча. Турецкая федерация продолжает возить свою сборную по городам, где футбол такого уровня - редкость. Россиян, к примеру, турки принимали в Трабзоне. Шведам же предстоит насладиться красотами 2-миллионного города Конья, расположенного в центральной части страны. Здесь есть новый 42-тысячный стадион, но в туристическом плане это, прямо скажем, не Стамбул.

Второй аргумент в пользу турецкой сборной - воспоминания о предыдущем матче между этими командами. Парни Мирчи Луческу, уступая в Стокгольме 0:2, умудрились забить в концовке три мяча и добыть гостевую победу. Так что психологическое преимущество сейчас у них. Кроме того, Турции достаточно ничьей, чтобы обезопасить себя от последнего места и вылета в Лигу С. И это вполне серьезная мотивация, чтобы добиться результата, выгодного как им самим, так и национальной команде России.

Где будем смотреть

16 ноября, пятница Матч ТВ

22.35. Сборная Голландии - сборная Франции. Прямая трансляция.

17 ноября, суббота Матч ТВ

19.55. Сборная Турции - сборная Швеции. Прямая трансляция.

22.35. Сборная Италии - сборная Португалии. Прямая трансляция.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций УЕФА 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима