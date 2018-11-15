Сборные Голландии и Франции могут выбить немцев из элиты Лиги наций

На групповом этапе Лиги наций наступает развязка. Некоторые команды могут досрочно оформить путевку в финальную стадию турнира.

Титул чемпиона разыграют четыре лучшие команды элитного дивизиона, Лиги А. Одной из них уже сегодня может стать Франция. Для этого чемпионам мира достаточно не проиграть в гостях голландцам. В этом случае они наберут восемь очков и станут недосягаемыми как для "оранжевых", так и для немцев. Если же победит Голландия, то она не только сохранит шансы выиграть группу, но и отправит Германию в Лигу В.

Перед выездом в Роттердам французы лишились сразу нескольких лидеров. Точно не поможет своей команде из-за травмы бедра Поль Погба. В последний момент "трехцветные" лишились Антони Марсьяля и Александра Ляказетта, здорово выступающих в этом сезоне в Англии. Оба форварда пропустят предстоящие матчи из-за травм.

Зато в составе французов есть Антуан Гризманн. Нападающий "Атлетико" считался одним из претендентов на "Золотой мяч". Но, по неофициальным данным, после подсчета половины голосов он не попадет даже в тройку соискателей. В нее вошли лучший игрок мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) Лука Модрич и соотечественники Антуана Рафаэль Варан с Килианом Мбаппе. Впрочем, по мнению главного тренера голландской сборной Рональда Кумана, больше всех "Золотой мяч" заслуживает Гризманн.

- Франция была сильнее всех на чемпионате мира. С этим глупо спорить. Как и с тем, что "Золотой мяч" должен получить кто-то из этой команды. Я считаю, этим игроком обязан стать Гризманн, - подчеркнул Куман.

Примерно в схожей с французами ситуации находится Португалия. Ей достаточно не уступить Италии, чтобы досрочно выйти в финальную стадию. Но даже в случае поражения в Милане чемпионы Европы-2016 сохранят неплохие шансы на первое место в группе. Для этого в последнем туре португальцам надо будет одолеть на своем поле вылетевших во второй дивизион поляков.

Соперники

Сборная России ближайший тур Лиги наций пропускает - команда Станислава Черчесова проводила в Лейпциге контрольный матч против немцев. Его результат стал известен уже после подписания этого номера в печать. Тем временем судьба первого места в нашей группе, дающего право в следующем розыгрыше выступить в Лиге А, может решиться и без участия россиян. Турция принимает Швецию, и при определенных раскладах матч последнего тура, в котором 20 ноября скандинавы сыграют в Стокгольме со сборной России, турнирного значения иметь уже не будет.

Диспозиция проста - турки уже лишились шанса на первое место и в Лигу А точно не поднимутся. Шведы же, несмотря на текущее последнее место, теоретически еще могут догнать сборную России. Для этого им нельзя терять очки. Поэтому нас устраивает как победа Турции, так и ничейный исход - они гарантируют команде Черчесова первое место и повышение в классе. Если все-таки в субботу побеждают шведы, тогда 20 ноября в Стокгольме российской сборной нужно как минимум не проиграть.

Формально скандинавы более мотивированны, а значит, должны быть фаворитами. На деле же букмекерские конторы отдают предпочтение как раз турецкой сборной - на их победу ставки принимают с коэффициентом 1 к 2,4. Вероятность успеха шведской команды оценивается как 1 к 3,2. При таких прогнозах, безусловно, учитывается и место проведения матча. Турецкая федерация продолжает возить свою сборную по городам, где футбол такого уровня - редкость. Россиян, к примеру, турки принимали в Трабзоне. Шведам же предстоит насладиться красотами 2-миллионного города Конья, расположенного в центральной части страны. Здесь есть новый 42-тысячный стадион, но в туристическом плане это, прямо скажем, не Стамбул.

Второй аргумент в пользу турецкой сборной - воспоминания о предыдущем матче между этими командами. Парни Мирчи Луческу, уступая в Стокгольме 0:2, умудрились забить в концовке три мяча и добыть гостевую победу. Так что психологическое преимущество сейчас у них. Кроме того, Турции достаточно ничьей, чтобы обезопасить себя от последнего места и вылета в Лигу С. И это вполне серьезная мотивация, чтобы добиться результата, выгодного как им самим, так и национальной команде России.

Где будем смотреть

16 ноября, пятница Матч ТВ

22.35. Сборная Голландии - сборная Франции. Прямая трансляция.

17 ноября, суббота Матч ТВ

19.55. Сборная Турции - сборная Швеции. Прямая трансляция.

22.35. Сборная Италии - сборная Португалии. Прямая трансляция.