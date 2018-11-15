Сергей Катырин поддержал введение налога для самозанятых

"Законы эти мы приветствуем, но здесь очень важно, какой будет практика их применения", - так прокомментировал Президент ТПП РФ Сергей Катырин принятый Госдумой РФ в окончательном чтении пакет законов о самозанятых.

В соответствии с тремя принятыми законами в 2019-2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях пройдет эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых.

Новым режимом смогут воспользоваться получающие доходы от своей деятельности физические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам. Им надо будет платить всего лишь 4 процента от дохода, полученного при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физическим лицам и 6 процентов - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Не будет налога на доходы физических лиц. На такой режим налогообложения можно будет претендовать при доходах не более 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

"Это реальное и конкретное предложение для самозанятых выйти "из тени", считает Президент ТПП РФ Сергей Катырин. В то же время он не исключает, что самозанятые будут сомневаться, заявлять ли о себе. "Дело здесь не в налоге, он более, чем щадящий, - сказал Сергей Катырин. - Сомнения самозанятых могут заключаться в другом: не поднимут ли позже ставку налога? Не появятся ли дополнения и изменения?".

Поэтому здесь очень важна практика применения принятых законов, которая единственно и способна привести к доверию.