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15.11.2018 22:02
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал о популярности за рубежом бренда "Армия России"

Текст: Иван Петров
Торговый бренд "Армия России" стал широко популярен не только в нашей стране, но и за рубежом. Такое заявление в четверг на праздничном мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею военной торговли, сделал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

По его словам, этот бренд стал по сути новым лицом военной торговли. "Одежду под брендом "Армия России" носят все: и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, и пожилые люди. Когда я вижу этот бренд далеко за рубежом, мне приятно, поскольку его делала наша военная промышленность", - рассказал глава военного ведомства, уточнив, что последний раз встречал российскую одежду в Китае.

Фото: Пресс-служба "Объединенной приборостроительной корпорации"
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Сергей Шойгу, выступая в Центральном театре Российской армии, напомнил, что момент, с которого начали отсчитывать возраст военной торговли - знаковый и тяжелый для страны. Это самый разгар Гражданской войны. "За прошедшие годы было сделано очень много. Круглые сутки вы рядом с каждым офицером, бойцом нашей армии. Вы следите за тем, чтобы они всегда были сыты и на них хорошо сидела форма. Отдельное спасибо ветеранам военной торговли, которые прошли военное лихолетье и не уронили честь и достоинство, которые были завоеваны в эти тяжелые годы", - сказал министр, обращаясь к юбилярам.

В военном ведомстве рассказали, что у входа в театр для гостей была представлена выставка автолавок всех времен, начиная с довоенного периода и заканчивая сегодняшними современными полностью автоматизированными образцами. Гостям торжества предложили попробовать продукты по рецептам до военных и военных лет.

В фойе театра была представлена выставка оборудования от 30-х до 80-х годов прошлого века, которое использовалось для приготовления мороженного, кофе, лимонада и других продуктов и напитков.

В то же время в залах театра сотрудники военной торговли в одежде разных эпох показали, как происходило обслуживание клиентов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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