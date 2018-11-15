Сидите "ВКонтакте"? Готовьтесь к переменам

В социальной сети "ВКонтакте" появился новый формат историй - коротких роликов, которые появляются в верхней части окна. Теперь оформлять их можно в виде сюжетов - подборок, включающих в себя до 20 кадров.

Доступ к новой функции в настоящее время имеют только сообщества. Размещать обновленные истории можно и на стене группы, где они будут храниться сколько угодно, а не исчезнут через 24 часа после публикации.

Чтобы группа могла публиковать истории, ей необходимо получить галочку верификации или метку "Прометей". Создавать истории можно в веб-версии "ВКонтакте", зрители же могут добавлять сюжеты в закладки или отвечать на них сообщениями. Кроме того, подборку можно отправить в личные сообщения или в чат.

Руководители сообществ могут в течение дня добавлять в сюжеты новые кадры или удалить лишние, а также менять их местами. В день можно создавать не более 50 сюжетов. Администраторам доступна статистика, которая показывает, сколько людей просмотрели каждую из историй в подборке.