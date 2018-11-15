СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка

Лидер сборной Португалии по футболу и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, похоже, обретает стабильность в личной жизни. Как сообщает ряд европейских таблоидов, спортсмен обручился с моделью Джорджиной Родригес, матерью его четвертого ребенка.

Роналду, напомним, является счастливым многодетным отцом, однако трое старших его детей - Криштиану-младший, а также близнецы Ева и Мэтью - были рождены от суррогатных матерей. И лишь годовалая Алана Мартина стала плодом счастливого союза.

Сообщается, что звездную пару заметили на ужине в Лондоне, и у обоих были замечены дорогие обручальные кольца. Также ряд СМИ приводит слова подруги Родригес - якобы Джорджина уже выбирает себе свадебные платья.

Если это правда и свадьба действительно состоится, вероятно, вопрос о личных предпочтениях Роналду будет закрыт окончательно. Ранее в прессе активно муссировались слухи о нетрадиционной ориентации футболиста.