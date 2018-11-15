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15.11.2018 19:14
Рубрика: Экономика

Бизнес в помощь

Социальным предпринимателям предложили господдержку
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
В России появится де-юре новый вид бизнеса - социальное предпринимательство, если будет принят депутатский законопроект об этом, внесенный в Госдуму.

Он позволяет властям заключать с социальными предпринимателями договоры аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления государственным или муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов, а также оказывать социальным предпринимателям другую поддержку. Речь, в частности, идет о мероприятиях по популяризации деятельности социальных предпринимателей, организации профессионального обучения их работников, организации в их интересах субподрядов, в том числе путем проведения ярмарок, деловых миссий, деловых конгрессов и выставок, а также помощи в продвижении услуг, товаров и работ в интернете.

Фото: depositphotos.com
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В документе под социальным предпринимателем понимается субъект малого и среднего бизнеса, 75 процентов доходов которого получены от видов работ, установленных правительством и направленных на улучшение условий жизни людей и усиление их прав. Кроме того, как минимум половина работников у таких предпринимателей должна состоять из инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров, одиноких родителей с детьми младше 14 лет, выпускников детских домов в возрасте до 21 года, а также людей, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость. Зарплата этих категорий должна составлять не менее 30 процентов от фонда оплаты труда.

Экономика Бизнес Законодательная власть Госдума
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