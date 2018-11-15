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Рубрика: Культура

Студия Стивена Спилберга ищет партнеров в России

Текст: Сусанна Альперина

Уже в ближайшее воскресенье, 18 ноября, в Москве состоится первый в России веб-маркет и будет вручена новая премия - за лучший веб-сериал. На этот титул претендуют 15 специально отобранных проектов из нашей страны. Определит победителя профессиональное жюри, состоящее из известных режиссеров, продюсеров, журналистов, представителей онлайн-кинотеатров и других представителей отечественной киноидустрии.

Фото: kinopoisk.ru
На экраны вышел прощальный фильм Веры Глаголевой

В списке номинантов на премию: проект "1968. DIGITAL", действие которого происходит на "экране смартфона" Энди Уорхола, Джона Леннона, Владимира Высоцкого и других; остросюжетный триллер "Park" о самом большом в мире парке ужасов; мокьюментари "Russian Hackers Life" - о буднях русских хакеров; разговоры жителей Петербурга о бренности бытия в "Баре "На грудь" от Ирины Вилковой; история об отношениях мужчин и женщин "В постели" с участием Дениса Шведова, Светланы Камыниной, Анны Слю и других известных артистов; интерактивный веб-сериал "Все сложно" с Ириной Старшенбаум и Риналем Мухаметовым о жизни с ВИЧ; проект "Доверие", творческим куратором которого выступила Валерия Гай Германика; документальное онлайн-шоу "Жизнь человека" - о том, как один из лучших хирургов-онкологов сам борется со страшным диагнозом. В список также вошли актуальный триллер "Киберпсихолог"; рассказ о "Клубе анонимных лжецов" для реабилитации подсудимых, попавшихся на вранье; шоу "Паранормалы", раскрывающее секреты своего громогласного успеха; романтичная история о современных москвичах "Это я"; мистическая "Просветленная" с Яной Кошкиной и два веб-сериала о тяжелой жизни актеров - "Зыбко" с Антоном Богдановым в главной роли и новый проект от "Дикого Диджитала" "Квин". Почти половина из отобранных проектов были представлены в этом году в Нижнем Новгороде на первом в России фестивале веб-сериалов Realist Web Fest. Всех номинантов в категории лучший веб-сериал можно уже смотреть в Сети, в частности, на сайте digitalreporter.ru. Также на премии будут вручены призы в отдельных категориях "онлайн-шоу года" и "онлайн-персона года".

Что касается веб-маркета, то в нем примут участие ведущие российские онлайн-платформы и производители digital-контента. Кроме того, на нем состоится питчинг веб-сериалов, на который отобраны около 20 проектов из России, США, Австралии, Германии, Испании и Аргентины. На веб-маркете будут представлены все крупные российские представители рынка - ivi.ru, Amediateka, OKKO, MEGOGO, Start.ru, RuTube, Ростелеком. Они расскажут о своих новинках в следующем сезоне, обсудят ситуацию с онлайн-контентом в России, а также оценят работы молодых режиссеров, работающих в веб-формате. На веб-маркете состоятся круглые столы на темы: "Веб-сериалы как новый вид креативной рекламы", "Россия как потенциальный лидер диджитал-индустрии", "Интерес к российскому контенту на Западе". Среди участников будут как производители диджитал-контента, так и известные отечественные и зарубежные кино- и телережиссеры, в том числе старший вице-президент созданной Стивеном Спилбергом киностудии Amblin Partners Келли Халстром-Максвелл (одна из целей ее приезда в Россию - поиск потенциальных партнеров для копродукции), а также российские продюсеры и представители телеканалов.

Место проведения веб-маркета и премии - "Цифровое деловое пространство", ул. Покровка, 47.

Прямая речь

Антон Калинкин, генеральный продюсер проекта The Digitar Reporter и Realist Web Fest:

"Собранная нами конкурсная программа для первого в России фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который мы провели в этом году в Нижнем Новгороде, и представленные в ней российские проекты доказали, что этот формат не просто существует, но и активно развивается как за рубежом, так и в России. Он интересен прежде всего зрителям, а также онлайн-кинотеатрам, интернет-платформам и крупным брендам в качестве нового вида контента и нового способа общения с пользователями и клиентами. Поэтому мы решили провести первую премию в области веб-индустрии одновременно с первым российским веб-маркетом".

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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