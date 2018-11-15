Суд отказался освобождать футболиста Павла Мамаева под залог

Футболист Павел Мамаев не будет освобожден под залог. Как сообщает "Интерфакс", суд отказал защите спортсмена в ходатайстве об изменении меры пресечения.

"В суд поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении Мамаеву меры пресечения с заключения под стражу на залог. Суд не стал рассматривать данное обращение, так как оно было ненадлежаще подано", - заявила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Мамаев, а также футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл были заключены под стражу по обвинению в хулиганстве. 8 октября они стали зачинщиками драк, в которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Ранее адвокат Кокорина сообщила, что срок пребывания спортсменов под стражей увеличен с двух до четырех месяцев. Всем обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.