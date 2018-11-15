Трамп предложил назначить послом США в ЮАР дизайнера сумок

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении назначить новым послом США в Южной Африке известного американского дизайнера женских сумок Лану Маркс. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Свое решение американский лидер принял накануне, 14 ноября.

В официальном сообщении говорится, что Лана Маркс в течение 10 лет проработала в Совете по женскому лидерству в Гарвардской школе Кеннеди, училась в южноафриканских Университете Витватерсранда и Институте управления персоналом в Йоханнесбурге. Кроме того, кандидат на пост посла знает африкаанс и косу (два из одиннадцати официальных языков ЮАР, - прим. "РГ").

Интересно, что Маркс является членом клуба гольфа Mar-a-Lago, который принадлежит Дональду Трампу.