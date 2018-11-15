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15.11.2018 17:59
Рубрика: Общество
Проект: Стань журналистом!

У школьников появился шанс поступить по льготе на журфак МГУ

Текст: Ксения Колесникова
Стартовала олимпиада по журналистике, которую проводят "Российская газета", факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и "Радио России".
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Целеустремленных и умных ребят мы ищем уже более десяти лет. Сейчас это олимпиада "Ломоносов" по журналистике, и ее победители в 2018 году поступили на журфак МГУ без экзаменов. А призеры получили существенную льготу - 100 баллов по дополнительному вступительному испытанию творческой направленности.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Регистрация уже открыта и продлится до 20 декабря: все, что нужно - зайти на сайт олимпиады "Ломоносов", выбрать профиль "журналистика" и нажать кнопку "принять участие". В заочном туре ребятам предложат выполнить тест и написать эссе. В очном "полуфинале" задание сложнее - сочинение на стыке двух дисциплин: журналистики и литературы. А очный финал для самых-самых пройдет в прямом эфире.

- В этом году серьезных изменений не будет, - говорит декан факультета журналистики профессор Елена Вартанова. - Мы хотим, чтобы будущие журналисты задавали умные вопросы, убедительно и логично излагали свою позицию, выстраивали материал, придумывали яркие, оригинальные заголовки. Кроме того, важно, чтобы в творческом задании ребята показали свои знания из литературы и истории России, фундаментальную гуманитарную базу.

Какие вопросы могут попасться участникам, дошедшим до финала? Вот лишь несколько примеров из прошлых лет: Может ли робот заменить журналиста? Как газета будет "жить" без бумаги? Какие страны входят в БРИКС и СНГ? Темы эссе и финальных вопросов этого года держатся в строгом секрете.

Первый заочный тур стартует 23 ноября и продлится до 27 ноября. Второй - с 16 по 20 декабря. Принять участие можно сразу в двух турах. Очный "полуфинал", куда съедутся десятки участников со всей России, пройдет в феврале - марте 2019 года на площадке журфака МГУ. Финал - интеллектуальное соревнование "за микрофоном" -  состоится в марте. Принять участие могут ученики 5-11 классов.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Надо сказать, что конкурс - очень серьезный. Ежегодно в олимпиаде принимает участие несколько тысяч человек, это более 300 человек на место. Но "награда" - льгота при поступлении - того стоит. И действует она несколько лет. Кроме того, финалисты получают шанс пройти практику в "Российской газете".

Победители олимпиады прошлых лет, которая начиналась в 2003 году как конкурс "Стань журналистом!", уже работают в ведущих российских СМИ (в том числе "Российской газете"), преподают на факультете журналистики МГУ. А те, кто еще учится, показывают отличные результаты.

Общество Образование "Российская газета" Наука и образование МГУ им. Ломоносова
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