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15.11.2018 19:34

Радуйтесь, кофеманы!

Какой напиток защитит печень и сердце
Текст: Валерия Наумова
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Биологи давно считали, что употребление кофе может негативно сказываться на работе сердца у людей с аритмией. Однако длительные наблюдения за тысячами "сердечников" показали: это не так.
Около трех-четырех чашек кофе в день не навредят здоровью. Фото: depositphotos.com Около трех-четырех чашек кофе в день не навредят здоровью. Фото: depositphotos.com
Около трех-четырех чашек кофе в день не навредят здоровью. Фото: depositphotos.com

Ученые создали своеобразный рейтинг болезней, вероятность развития которых росла или падала при употреблении кофе. Они пытались понять, чего же больше у этого напитка - плюсов или минусов. Выводы? Наверняка не окончательные, но пренебрегать ими не стоит. Умеренное употребление кофе, около трех-четырех чашек в день, ассоциируется в большей степени с положительным эффектом.

60 процентов - на столько кофе снижает вероятность развития рака печени
Фото: depositphotos.com
Ученые назвали самый полезный способ приготовления кофе

К примеру, кофе снижает вероятность развития рака печени примерно на 40-60 процентов, а шансы умереть от коронарной болезни сердца и инсульта - на 18 и 30 процентов соответственно. Единственный четко выраженный негативный эффект от употребления кофе касался только представительниц слабого пола: из-за него повышается вероятность преждевременного рождения ребенка и выкидыша. А у пожилых дам отмечается повышенная хрупкость костей. Поэтому ученые рекомендуют женщинам не употреблять кофе во время беременности и отказываться от него, если их кости теряют прочность.

Кстати, ученые из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера выяснили, что продукты, содержащие какао, - один из источников витамина D2. А биологи пришли к выводу, что темный шоколад улучшает зрение. Напомним, витамины группы D - незаменимая часть нашего рациона. Их дефицит может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита, остеопороза. Употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность.

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