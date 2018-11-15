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15.11.2018 14:45
Рубрика: Общество

Ученые: Ожирение у детей становится причиной плохой учебы

Текст: Ксения Колесникова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Дети с лишним весом чаще испытывают трудности в учебе по сравнению с ребятами, у которых нормальный вес. К такому выводу пришли ученые из Университета Брауна (США), сообщает Reuters Health.

Фото: depositphotos.com
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- Мы часто думаем о детском ожирении как о проблеме будущего. Но именно сейчас настало время действовать, ведь теперь мы знаем, что детское ожирение связано с плохой успеваемостью в школе, с низкими навыками преодоления трудностей, - говорит ведущий автор исследования, доктор Наташа Гилл из Университета Брауна. -  Надеюсь, что родители, школы и врачи смогут объединить усилия, чтобы помочь таким детям максимально развить свой потенциал.

Фото: depositphotos.com
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В исследовании участвовало почти 23 000 семей, где есть дети в возрасте от 10 до 17 лет. Ученые анализировали их ситуацию в комплексе: семейное и экономическое положение детей, их режим дня, привычки в еде, психологическое состояние и даже то, как они взаимодействуют с цифровыми технологиями (компьютеры, гаджеты и т.д.).

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Родителей попросили указать индекс массы тела ребенка, а также оценить его школьные успехи по основным критериям. Среди них: выполнение домашних заданий, способность доводить дело до конца, заинтересованность в учебе и академических успехах, способность сохранять спокойствие при выполнении заданий.

В итоге оказалось, что только 29 процентов детей с ожирением показывают высокие результаты по всем показателям. Среди детей, которые не страдали ожирением, а имели просто избыточный вес, этот процент был на уровне 38. У детей с нормальным весом - 41.

Кроме того, по мнению ученых, лишний вес может привести не только к проблемам в учебе, но и к рискованному поведению в целом.

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