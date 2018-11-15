Умер "латиноамериканский Фрэнк Синатра" Лучо Гатика

Лучо Гатика, самый известный чилийский певец и "лицо" и король жанра болеро, "крестный отец" Хулио Иглесиаса, скончался в Мехико, где жил последние полвека, в возрасте 90 лет 13 ноября. Об этом сообщил Billboard.

Луис Энрике Гатика Сильва родился в Ранкагуа, Чили, в 1928 году. Дебютный альбом выпустил вместе с братом Артуро в 1949-м. Первая сольная пластинка - Me Importas Tu (1951). И - немедленный успех.

Записав еще три альбома, Гатика перебирается в Мексику, начинает работать со звукозаписывающей компанией Capitol Records и совершенно покоряет уже всю латиамериканскую аудиторию. С того момента и далее его называют не иначе, как "чилийским Синатрой".

Неоднократно появлялся на экранах, начиная с середины пятидесятых - с криминального комедийного мексиканского мюзикла Фернандо Кортеса "Преступление в театре". Последняя роль как актера - в мексикано-американском хорроре "Без паники", вышедшем на экраны в 1988-м.

На ряде картин выступил продюсером. Его песни звучат в саундтреках "Нескромного обаяния порока" Альмодовара и "Темной стороны сердца" Элисео Субиела.

Гатики был плодовитым и активным артистом, реформатором жанра и многодетным отцом. Его сын Луис стал актером и музыкантом, Альфредо - музыкальным продюсером.

В родном городе благодарные земляки установили исполнителю памятник.