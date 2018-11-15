Новости

В декабре выйдет кроссовер "Теории Большого взрыва" и "Юного Шелдона" 13:23
Вышел великолепный трейлер экранизации игры Beholder 13:13
Видео: муравьи и сырная голова - в новой короткометражке Дэвида Линча 13:00
Умерла актриса Скотти Макгрегор 12:36
Книга и найденный фильм: отличные новости для фанатов Джорджа Ромеро 12:23

Умер "латиноамериканский Фрэнк Синатра" Лучо Гатика

НОВОСТЬ15.11.2018, 11:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ gatodebarrio58dos Фото: youtube.com/ gatodebarrio58dos
Фото: youtube.com/ gatodebarrio58dos

Лучо Гатика, самый известный чилийский певец и "лицо" и король жанра болеро, "крестный отец" Хулио Иглесиаса, скончался в Мехико, где жил последние полвека, в возрасте 90 лет 13 ноября. Об этом сообщил Billboard.

Луис Энрике Гатика Сильва родился в Ранкагуа, Чили, в 1928 году. Дебютный альбом выпустил вместе с братом Артуро в 1949-м. Первая сольная пластинка - Me Importas Tu (1951). И - немедленный успех.

Записав еще три альбома, Гатика перебирается в Мексику, начинает работать со звукозаписывающей компанией Capitol Records и совершенно покоряет уже всю латиамериканскую аудиторию. С того момента и далее его называют не иначе, как "чилийским Синатрой".

Неоднократно появлялся на экранах, начиная с середины пятидесятых - с криминального комедийного мексиканского мюзикла Фернандо Кортеса "Преступление в театре". Последняя роль как актера - в мексикано-американском хорроре "Без паники", вышедшем на экраны в 1988-м.

На ряде картин выступил продюсером. Его песни звучат в саундтреках "Нескромного обаяния порока" Альмодовара и "Темной стороны сердца" Элисео Субиела.

Гатики был плодовитым и активным артистом, реформатором жанра и многодетным отцом. Его сын Луис стал актером и музыкантом, Альфредо - музыкальным продюсером.

В родном городе благодарные земляки установили исполнителю памятник.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер "Дамбо" Тима Бертона 11:30
Стала известна причина смерти актера из "Тихого Дона" Сергея Юртайкина 14.11.2018
Вышел атмосферный русский трейлер нового "Омена" 14.11.2018
Авторы немецкого сериала "Тьма" сделают свою версию "Титаника" 14.11.2018
⧣ видео
Фото: Evan Agostini/Invision/AP
Видео: сын Уилла Смита признался, что он гей, и представил "любовника" 13.11.2018
Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов" 13.11.2018
Умер легендарный Стэн Ли 12.11.2018
⧣ музыка
Фото: AFP/ TIZIANA FABI
Playboy признал, что Морриконе не называл Тарантино кретином 14.11.2018
Земфирой занялись судебные приставы 13.11.2018
Playboy опроверг опровержение Морриконе по поводу "кретина" Тарантино 13.11.2018
⧣ утраты
Фото: kinopoisk.ru
Умер актер из "Марша Турецкого" и "Дальнобойщиков" Сергей Юртайкин 14.11.2018
Перед смертью Стэн Ли придумал нового супергероя - Грязевого Человека 14.11.2018
Умер создатель Человека-паука Стэн Ли 12.11.2018