В 21 веке США потратили на войны почти шесть триллионов долларов

Сотрудники Брауновского университета (одного из самых престижных частных вузов США) подсчитали, в какую сумму обходится Соединенным Штатам их участие в войнах. Выяснилось, что менее чем за 20 лет Вашингтон потратил на эти цели почти шесть триллионов долларов.

Автор исследования Нета Кроуфорд, уточняет, что с 2001 года по конец финансового 2019 года сумма потраченных и выделенных средств на войну составила 5,9 триллиона долларов, пишет РИА Новости.

Пентагон заявлял, что, начиная с 2001 года и до конца финансового 2018 года, он потратит на военные действия около 1,7 триллиона долларов. Сумма включает не только затраты на войны в Ираке и Афганистане, но и на боевые операции в ряде других стран, проведение которых оправдывают борьбой с терроризмом.

Однако по данным Кроуфорд, эти цифры, озвученные минобороны США, включают лишь часть затрат на войну. Есть еще траты госдепартамента: на лечение и обеспечение ветеранов, проценты по займам, использованным для финансирования войны, а также меры по борьбе с терроризмом по линии министерства внутренней безопасности.

Исследователи считают, что если США продолжат траты в таком же объеме, то даже в случае завершения всех войн к 2023 году, общие расходы достигнут 6,7 триллиона долларов, не включая проценты по долгу.

Согласно данным Брауновского университета, в войнах и боевых действиях, в которых участвовали, в том числе и США (в Афганистане, Ираке, Сирии и других странах), погибли 480 тысяч человек, из них 244 тысячи - это мирные жители. Еще 10 миллионов человек стали беженцами.