Новости

Названа возможная кандидатура врио главы Челябинска 20:40
В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий 20:39
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма 20:16
ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России 20:10
В Германии при столкновении автобусов пострадали 40 человек 19:54
Суд отказался освобождать футболиста Павла Мамаева под залог 19:51
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 20:36
Рубрика: Спорт

Скорость курьерского

В Еврокубке "Локо" вышел в Топ-16 за три тура до финиша первого этапа
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Краснодарский "Локомотив-Кубань" и питерский "Зенит" одержали победы в матчах седьмого тура первого группового этапа Еврокубка. При этом кубанцы досрочно обеспечили себе попадание в следующий раунд соревнований - Топ-16.
По мнению Дорелла Райта, "Локомотив" победил в Лиможе за счет опыта ключевых исполнителей. Фото: РИА Новости По мнению Дорелла Райта, "Локомотив" победил в Лиможе за счет опыта ключевых исполнителей. Фото: РИА Новости
По мнению Дорелла Райта, "Локомотив" победил в Лиможе за счет опыта ключевых исполнителей. Фото: РИА Новости

Железнодорожники проводили уже третий официальный матч под началом временно исполняющего обязанности главного тренера серба Владе Йовановича, который раньше был ассистентом своего уволенного соотечественника Саши Обрадовича. Президент клуба Андрей Ведищев ранее говорил, что если с Йовановичом команда будет показывать хороший результат, то никого нового на замену Обрадовичу ПБК "Локомотив-Кубань" искать не будет, а его бывший помощник избавится от приставки "и.о.".

Баскетболист Джоэл Боломбой получил гражданство РФ

Пока у Йовановича все неплохо. При нем одержаны две победы в Еврокубке, а в Единой лиге кубанцы хоть и уступили ЦСКА, но в зрелищном матче дали реальный бой многократному чемпиону страны.

Играя в седьмом туре Еврокубка против французского "Лиможа" на выезде, краснодарцы здорово провели вторую половину матча и взяли верх - 72:64. Самыми результативными у победителей стали Дорелл Райт (16 очков), Дмитрий Кулагин (15) и Джамел Маклин (12). Гости выиграли во многом за счет того, что полностью превзошли хозяев на подборе мяча в нападении - 17:10. А Тревор Лэйси отличился четырьмя перехватами.

- Мы ждали, что "Лимож" будет зол после четырех поражений подряд. Именно это соперники и показали в первой половине матча, - считает рулевой "Локо" Владе Йованович. - Они агрессивно действовали в обороне, а наши дальние броски никак не могли достичь цели. После перерыва мы сменили тактику и начали контролировать пространство у нас под кольцом. Старались доминировать и контролировать темп игры. Нам это удавалось в большинстве моментов. Также после большого перерыва ребята смогли минимизировать брак и потери мяча.

"Химки" и ЦСКА победили в матчах баскетбольной Единой лиги

Теперь в шестерке "В" у "Локомотива-Кубани" шесть побед и одно поражение, лидерство, причем ни при каких раскладах южане ниже четвертой позиции не займут. Наша команда досрочно в Топ-16 и будет продолжать борьбу за итоговое первое место в группе. На один выигрыш от краснодарцев отстает немецкая "Альба".

Ближайшие испытания для Йовановича - воскресный матч Единой лиги с пермской "Пармой" и через три дня выездная игра с турецким "Тофажем" в рамках континентального кубка.

"Зенит" на берегах Невы с трудом одолел сербский "Партизан" - 75:71. Лидируя с разницей в 13 очков за семь минут до сирены, хозяева позволили белградцам приблизиться к себе до расстояния одного точного броска (73:71). Исход матча решило попадание Сергея Карасева. У питерцев у группе "С" четыре победы и три поражения, команда идет позади испанской "Валенсии" и французского "Виллербана" (по 5-2).

Где будем смотреть

18 ноября, воскресенье, Матч! Наш Спорт

14.55. "Химки" - "Автодор" (Саратов). Единая лига. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима