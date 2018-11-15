Краснодарский "Локомотив-Кубань" и питерский "Зенит" одержали победы в матчах седьмого тура первого группового этапа Еврокубка. При этом кубанцы досрочно обеспечили себе попадание в следующий раунд соревнований - Топ-16.

Железнодорожники проводили уже третий официальный матч под началом временно исполняющего обязанности главного тренера серба Владе Йовановича, который раньше был ассистентом своего уволенного соотечественника Саши Обрадовича. Президент клуба Андрей Ведищев ранее говорил, что если с Йовановичом команда будет показывать хороший результат, то никого нового на замену Обрадовичу ПБК "Локомотив-Кубань" искать не будет, а его бывший помощник избавится от приставки "и.о.".

Пока у Йовановича все неплохо. При нем одержаны две победы в Еврокубке, а в Единой лиге кубанцы хоть и уступили ЦСКА, но в зрелищном матче дали реальный бой многократному чемпиону страны.

Играя в седьмом туре Еврокубка против французского "Лиможа" на выезде, краснодарцы здорово провели вторую половину матча и взяли верх - 72:64. Самыми результативными у победителей стали Дорелл Райт (16 очков), Дмитрий Кулагин (15) и Джамел Маклин (12). Гости выиграли во многом за счет того, что полностью превзошли хозяев на подборе мяча в нападении - 17:10. А Тревор Лэйси отличился четырьмя перехватами.

- Мы ждали, что "Лимож" будет зол после четырех поражений подряд. Именно это соперники и показали в первой половине матча, - считает рулевой "Локо" Владе Йованович. - Они агрессивно действовали в обороне, а наши дальние броски никак не могли достичь цели. После перерыва мы сменили тактику и начали контролировать пространство у нас под кольцом. Старались доминировать и контролировать темп игры. Нам это удавалось в большинстве моментов. Также после большого перерыва ребята смогли минимизировать брак и потери мяча.

Теперь в шестерке "В" у "Локомотива-Кубани" шесть побед и одно поражение, лидерство, причем ни при каких раскладах южане ниже четвертой позиции не займут. Наша команда досрочно в Топ-16 и будет продолжать борьбу за итоговое первое место в группе. На один выигрыш от краснодарцев отстает немецкая "Альба".

Ближайшие испытания для Йовановича - воскресный матч Единой лиги с пермской "Пармой" и через три дня выездная игра с турецким "Тофажем" в рамках континентального кубка.

"Зенит" на берегах Невы с трудом одолел сербский "Партизан" - 75:71. Лидируя с разницей в 13 очков за семь минут до сирены, хозяева позволили белградцам приблизиться к себе до расстояния одного точного броска (73:71). Исход матча решило попадание Сергея Карасева. У питерцев у группе "С" четыре победы и три поражения, команда идет позади испанской "Валенсии" и французского "Виллербана" (по 5-2).

Где будем смотреть

18 ноября, воскресенье, Матч! Наш Спорт

14.55. "Химки" - "Автодор" (Саратов). Единая лига. Прямая трансляция.