В белорусских школах введут основы психологии для укрепления семей

В белорусских школах со следующего учебного года будет введен предмет "Основы психологии". Пока в качестве факультатива, но в будущем он должен стать полноправным членом учебной программы, задача которого - научить детей гармоничным отношениям с окружающими, в том числе в семье.

Об этом на пленарном заседании VI форума программы "Святость материнства" сообщил ректор Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) имени Максима Танка Александр Жук.

- Наша школа дает достаточно хорошее образование, но учим ли мы детей мудрости жить? - задается вопросом Александр Жук. - Семья - не сфера деятельности, а сфера бытия. Семья - это большая ответственность и духовный труд. Неумение любить и уважать друг друга приводит к разводам.

По результатам опроса, организованного в рамках национального социально-образовательного проекта "Здоровье семьи - здоровье нации", проводимого БГПУ и Белорусским союзом женщин, выяснилось, что школьники самым главным в семье считают взаимопонимание, любовь и уважение.

Специалисты считают, что психолого-педагогическое просвещение надо проводить не только с учениками, но и с их родителями.

Как отметил ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации (НРА) России Алексей Гусев, ребенком надо интересоваться с самого детства, а не откупаться от него.

- Важно искренне смотреть в глаза ребенка и видеть смысл своей жизни, - объяснил ответственный секретарь НРА России. - Недолюбленность современных детей - одна из причин неблагополучия в семьях. Родительству нужно учить и учиться.

Говоря об образовании, Алексей Гусев вспомнил высказывание убежденного гуманиста и православного педагога Василия Сухомлинского: "Задача школы - дать ребенку счастье".