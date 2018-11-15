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15.11.2018 09:21
Рубрика: В мире

В белорусских школах введут основы психологии для укрепления семей

Текст: Ирина Белова (Минск)
В белорусских школах со следующего учебного года будет введен предмет "Основы психологии". Пока в качестве факультатива, но в будущем он должен стать полноправным членом учебной программы, задача которого - научить детей гармоничным отношениям с окружающими, в том числе в семье.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об этом на пленарном заседании VI форума программы "Святость материнства" сообщил ректор Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) имени Максима Танка Александр Жук.

Фото: depositphotos.com
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- Наша школа дает достаточно хорошее образование, но учим ли мы детей мудрости жить? - задается вопросом Александр Жук. - Семья - не сфера деятельности, а сфера бытия. Семья - это большая ответственность и духовный труд. Неумение любить и уважать друг друга приводит к разводам.

По результатам опроса, организованного в рамках национального социально-образовательного проекта "Здоровье семьи - здоровье нации", проводимого БГПУ и Белорусским союзом женщин, выяснилось, что школьники самым главным в семье считают взаимопонимание, любовь и уважение.

Специалисты считают, что психолого-педагогическое просвещение надо проводить не только с учениками, но и с их родителями.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Как отметил ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации (НРА) России Алексей Гусев, ребенком надо интересоваться с самого детства, а не откупаться от него.

- Важно искренне смотреть в глаза ребенка и видеть смысл своей жизни, - объяснил ответственный секретарь НРА России. - Недолюбленность современных детей - одна из причин неблагополучия в семьях. Родительству нужно учить и учиться.

Говоря об образовании, Алексей Гусев вспомнил высказывание убежденного гуманиста и православного педагога Василия Сухомлинского: "Задача школы - дать ребенку счастье".

В мире экс-СССР Беларусь VI форум Всероссийской программы "Святость материнства"
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