В Британии из-за Brexit в отставку подала министр труда и по делам пенсий

В Великобритании вслед за министром по делам Brexit Домиником Раабом в отставку подала министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей. Как сообщает Evening Standard, она также не согласна условиями по выходу королевства из ЕС, одобренных накануне кабмином.

"Сделка, которую вы представили перед членами правительства, не соответствует результатам референдума. Она противоречит тому, что вы говорили в начале своего премьерства", - отметила Маквей в письме, адресованном премьер-министру Терезе Мэй. По словам политика, она не сможет смотреть в глаза своим избирателям, если поддержит данное соглашение. "У меня нет альтернативы, кроме как уйти из правительства", - подчеркнула Маквей.

Ранее сегодня аналогичное решение по тем же причинам принял Доминик Рааб. "Я ухожу с поста министра по Brexit. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для сделки с ЕС", - написал Рааб в социальной сети Twitter. "Я не могу поддержать это соглашение по двум причинам. Во-первых, я считаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией несет очень серьезную угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать соглашение, в рамках которого у ЕС остается право вето на возможность выхода Британии из ЕС", - пояснил Рааб. По его словам, предлагаемая сделка противоречит обещаниям, которые дала Консервативная партия перед парламентскими выборами 2017 года.

Накануне кабмин Великобритании после пятичасового совещания одобрили текст соглашения с Евросоюзом по Brexit. Документ поддержали 11 из 25 министров. Эксперты полагают, что отставки могут продолжиться и даже привести к развалу правительства.